Jonathan Sánchez expone su obra cartelística en Córdoba

La Agrupación de Cofradías de la ciudad, junto a la Fundación Cajasol, ha inaugurado este jueves la exposición Imago Fidei, enmarcada en el ciclo Tramos de Cuaresma de la citada fundación, en un acto que reunió a numerosos cofrades y representantes institucionales.

La muestra ofrece una cuidada selección de la obra de Jonathan Sánchez Aguilera, autor del cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026. El eje central de la exposición lo conformaron los cinco bocetos originales del cartel anunciador, piezas que permiten a los visitantes adentrarse en el proceso creativo del artista y conocer la evolución de la obra desde su concepción inicial hasta su versión definitiva.

Una exposición donde se podrán contemplar no solo los cinco bocetos originales del cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026, sino también una amplia muestra de la producción artística de Jonathan Sánchez Aguilera.

Creaciones reconocidas en el ámbito cofrade andaluz

Entre las obras expuestas se incluyen algunas de sus creaciones más reconocidas en el ámbito cofrade andaluz, así como piezas vinculadas al convento del Santo Ángel de Sevilla. También se presentan destacados trabajos de su trayectoria cartelística, como los carteles de las Fiestas de Primavera de Sevilla (2018), Glorias de Sevilla (2015) y el Vía Crucis del Consejo de Hermandades (2017), así como los de la Coronación de la Victoria de las Cigarreras, el 25º Aniversario de la Coronación de la Estrella de Triana, Sevilla Eucarística, el Centenario del Patronazgo de la Virgen del Carmen de Rute y la Coronación Pontificia de María Santísima de la Paz y Esperanza (2022), consolidando así un recorrido ampliamente reconocido dentro del panorama sacro contemporáneo.

En lo que respecta al autor Jonathan Sánchez Aguilera cuenta con una sólida formación multidisciplinar como pintor, ceramista, escultor y diseñador ornamental, aunque ha centrado principalmente su producción en la pintura al óleo. En ella desarrolla un lenguaje personal que transita entre el realismo y el hiperrealismo, sello que ha definido buena parte de su obra sacra.