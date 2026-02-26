Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto FloraIA en la UCOCastillosElecciones andaluzasRobos en el CentroReforma La ViñuelaInundacionesAsesinato en El ArenalIznájarAvispón oriental
instagramlinkedin

chicotás

Agenda cofrade en Córdoba: la hermandad de La Cena estrena este domingo marcha para su titular mariana

«El Valle de la Fe», obra del compositor Antonio Jesús Hernández Carmona conmemora el 25 aniversario de su bendición

María Santísima de la Esperanza del Valle, de Córdoba

María Santísima de la Esperanza del Valle, de Córdoba

F.M.

Córdoba

El próximo domingo 1 de marzo, a las 13.30 horas, la parroquia Beato Álvaro de Córdoba acogerá un concierto de marchas procesionales que se enmarca en los actos conmemorativos del 25 Aniversario de la bendición de María Santísima de la Esperanza del Valle.

La cita musical correrá a cargo de la Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres. En el transcurso del mismo se estrenará la marcha «El Valle de la Fe», obra del compositor Antonio Jesús Hernández Carmona. La pieza, dedicada a la titular mariana María Santísima de la Esperanza del Valle, ha sido creada expresamente para conmemorar el 25 aniversario de su bendición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents