Agenda cofrade en Córdoba: la hermandad de La Cena estrena este domingo marcha para su titular mariana

El próximo domingo 1 de marzo, a las 13.30 horas, la parroquia Beato Álvaro de Córdoba acogerá un concierto de marchas procesionales que se enmarca en los actos conmemorativos del 25 Aniversario de la bendición de María Santísima de la Esperanza del Valle.

La cita musical correrá a cargo de la Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres. En el transcurso del mismo se estrenará la marcha «El Valle de la Fe», obra del compositor Antonio Jesús Hernández Carmona. La pieza, dedicada a la titular mariana María Santísima de la Esperanza del Valle, ha sido creada expresamente para conmemorar el 25 aniversario de su bendición.