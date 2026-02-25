El reparto de papeletas anticipa un aumento de nazarenos en Córdoba y tensiona la logística interna de las hermandades

El crecimiento del número de nazarenos en la Semana Santa de Córdoba vuelve a hacerse patente este año en pleno reparto de papeletas de sitio. La alta participación de hermanos dispuestos a realizar estación de penitencia está generando situaciones inéditas en varias cofradías, como ha ocurrido en la hermandad del Rescatado, que se ha visto obligada a suspender parte del reparto de túnicas ante la falta de hábitos disponibles.

La corporación del Domingo de Ramos ha comunicado oficialmente a sus hermanos que, “ante la falta de equipos de nazareno disponibles para su cesión, queda suspendido el reparto de túnicas y papeletas de sitio para aquellos hermanos que fuesen a vestir la túnica nazarena de adulto cedida por la hermandad”.

La medida afecta exclusivamente a quienes dependían de una túnica de adulto propiedad de la hermandad. Por lo cual la hermandad matiza que sí se mantiene, en cambio, el reparto para quienes vistan túnica de esclavina, mantilla, costaleros y aquellos hermanos que dispongan de túnica nazarena en propiedad.

Desde la junta de gobierno de la hermandad del Rescatado se ha querido subrayar el carácter positivo de esta circunstancia, agradeciendo “la extraordinaria respuesta y el entusiasmo mostrados por todos los hermanos que han manifestado su deseo de realizar estación de penitencia este año”, una participación que califican como reflejo “del compromiso, la fe y el amor a nuestros Sagrados Titulares”.

Túnicas en propiedad: un fenómeno que se extiende

El caso del Rescatado no es aislado. En los últimos años, distintas cofradías cordobesas han experimentado un incremento en el número de hermanos que desean procesionar, hasta el punto de tensionar la logística interna: desde la confección y mantenimiento de túnicas hasta ofrecer a los hermanos que se hagan la túnica en propiedad. En este sentido la última en anunciarlo ha sido la hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento cuyos hermanos este año podrán utilizar alguna de las túnicas de la hermandad y devolverlas después, pero será el último año.

La primera en tomar esta medida fue la Esperanza, y aunque al principio contó con pocos hermanos vistiendo la túnica, con el tiempo se convirtió en una de las que más nazarenos saca a la calle. Su ejemplo no tardó en extenderse, así progresivamente se sumaron la Misericordia, la Sentencia y el Prendimiento.

Un fenómeno que confirma el buen momento que atraviesa la Semana Santa cordobesa en términos de participación y compromiso cofrade.