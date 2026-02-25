El cartelista de la Semana Santa de Córdoba 2026 expone una selección de su obra este jueves

La Agrupación de Cofradías de la ciudad junto a la Fundación Cajasol, inauguran este jueves a las 20.00 horas en la sede de la Fundación Cajasol la exposición Imago Fidei. La muestra reúne una destacada selección de la obra de Jonathan Sánchez Aguilera, cartelista de la Semana Santa de Córdoba 2026, incluyendo algunos de sus carteles más reconocidos en el ámbito cofrade andaluz. La exposición ofrece a los visitantes la oportunidad de contemplar de cerca el talento y la visión artística de uno de los nombres más relevantes del cartelismo actual en Andalucía.

La pro-hermandad del Traslado al Sepulcro celebrará un vía crucis con la imagen del Cristo de las Almas este viernes 27 de febrero a las 21.00 horas, partiendo de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. El recorrido por las calles de la feligresía contará con la música de la capilla Ad Finem Tecum.