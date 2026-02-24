La hermandad de la Santa Faz presenta el nuevo paño de la Verónica

En la pasada fiesta de Regla de la hermandad de la Santa Faz fue presentado, en la parroquia de la Trinidad, el paño que portará la mujer Verónica el próximo Martes Santo. La obra, realizada por el artista cordobés Raúl Muñoz Gallardo, lucirá sobre el paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de la Santa Faz, convirtiéndose en uno de los estrenos más significativos de la próxima estación de penitencia.

El paño, ejecutado en técnica de grafito sobre tela, representa la faz de Jesús Caído, inspirándose en la imagen realizada en 1752 por Francisco Salzillo en Murcia. Así lo ha destacado la propia hermandad a través de sus redes sociales. Se trata de una obra donde se puede ver la fidelidad al modelo barroco en el que se inspira, apreciándose en ella el profundo dramatismo, la intensidad emocional y la delicada expresividad que caracterizan al insigne escultor murciano. El tratamiento de las sombras y la minuciosidad del trazo aportan a la pieza realizada por Muñoz Gallardo una notable fuerza devocional.

La hermandad de la Santa Faz mantiene como tradición el estreno del paño de la mujer Verónica cada Martes Santo. De este modo, cada año se encarga la realización de esta pieza a un artista diferente, enriqueciendo el patrimonio artístico de la corporación y reforzando un elemento profundamente vinculado a su identidad y a su estación de penitencia.

En cuanto al autor, cuenta con un amplio recorrido en el que destaca una notable producción de cartelería cofrade. Entre sus trabajos recientes figuran diversos encargos para hermandades cordobesas como la hermandad del Caído, la hermandad de la O , la hermandad del Rocío o la hermandad del Socorro, entre otros proyectos que consolidan su presencia en el ámbito artístico cofrade.