La hermandad de La Piedad de Las Palmeras concluirá su estación de penitencia en los jardines del Obispo en Córdoba

La junta de gobierno de la hermandad de la Piedad de Las Palmeras ha comunicado que el próximo Miércoles Santo de 2026 la cofradía modificará el final de su estación de penitencia, estableciendo como punto de conclusión los jardines del Obispo, ubicados en la calle Amador de los Ríos, junto a la antigua Biblioteca Provincial de Córdoba.

Según ha informado la corporación, esta decisión responde a la muy tardía hora de regreso a su templo, circunstancia derivada de ocupar el último puesto de acceso a la carrera oficial, lo que prolonga considerablemente la jornada procesional.

Información más precisa a los hermanos

La hermandad ha señalado que los detalles adicionales sobre este cambio organizativo serán dados a conocer a los hermanos durante el reparto de papeletas de sitio, donde se ofrecerá información más precisa sobre el desarrollo de la estación de penitencia.

Finalmente, la junta de gobierno ha querido agradecer públicamente la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba por su apoyo y disposición hacia la corporación en esta compleja situación en la que está inmersa la cofradía.

El Cabildo no permite que la estación de penitencia finalice en la Catedral

Cabe recordar que el Cabildo Catedral no permite que la estación de penitencia concluya en la Catedral como venía ocurriendo en años anteriores, motivo por el cual la hermandad ha debido reorganizar el tramo final de su recorrido.

Ante esta situación, la hermandad solicitó a la Agrupación de Cofradías el cuarto puesto en la carrera oficial, una propuesta que no contó con el acuerdo de las hermandades del día, por lo que el máximo órgano cofrade la situó en el último lugar de la jornada. Esto implica que la hermandad llegue a su barrio a altas horas de la madrugada, lo que ha propiciado que haya buscado una solución alternativa que no ponga en riesgo la continuidad de la hermandad en la carrera oficial de la Semana Santa.