Un concierto en San Pablo y otras cosas de la agenda cofrade de la semana en Córdoba

La hermandad de la Expiración celebrará el próximo viernes 27 de febrero un concierto de música sacra que tendrá lugar a las 20.45 horas en su capilla, ubicada en la Real Iglesia de San Pablo. El recital estará a cargo de la Capilla Musical Arts Sacra de Sevilla, formación especializada en repertorio sacro que ofrecerá un programa acorde al tiempo litúrgico de la Cuaresma.

Reflexión de las Siete Palabras

La hermandad del Santísimo Cristo de Gracia, dentro de los actos y cultos en honor de su titular, celebrará el próximo viernes 27 de febrero un acto de reflexión en torno a las Siete Palabras de Cristo en la Cruz. La meditación estará a cargo del sacerdote Francisco Javier Montes Jiménez, vicario parroquial de la parroquia de San Miguel Arcángel. El acto dará comienzo a las 20.30 horas y tendrá lugar en la capilla donde se venera el Cristo de Gracia situada en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia (Trinitarios), sede canónica de la corporación.