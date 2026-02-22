Exposición de Jonathan Sánchez

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, junto a la Fundación Cajasol, organiza la exposición Imago Fidei, dentro del ciclo Tramos de Cuaresma. La exposición reúne una destacada selección de la obra de Jonathan Sánchez Aguilera, cartelista de la Semana Santa de Córdoba 2026, incluyendo algunos de sus carteles más reconocidos en el ámbito cofrade andaluz. El eje central de la muestra lo constituyen los cinco bocetos originales del cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026, que permiten descubrir el proceso creativo del artista y la evolución desde la idea inicial hasta su composición definitiva de la obra.

La inauguración tendrá lugar el 26 de febrero a las 20.00 horas en la Fundación Cajasol (Av. Ronda de los Tejares, 32). Tras la inauguración, la muestra podrá visitarse del 27 de febrero al 19 de marzo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, en la sede de la Fundación Cajasol.

Noticias relacionadas

Pregón del Costalero en la Trinidad

La comisión organizadora del Pregón del Costalero Ciudad de Córdoba celebrará el próximo sábado, 28 de febrero de 2026, una nueva edición del Pregón del Costalero Ciudad de Córdoba. El acto tendrá lugar en la Parroquia de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad) y contará como pregonero con Ignacio Sierra Quirós, sacerdote estrechamente vinculado al mundo cofrade y al ámbito del costal. Su elección responde, según ha destacado la organización, a su trayectoria pastoral, su cercanía y su profundo conocimiento de la espiritualidad que rodea al trabajo del costalero.