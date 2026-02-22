Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto solidario en el patio del colegio Trnitarios

Distintas formaciones han ofrecido un amplio repertorio en el patio del centro

Víctor Castro

El patio del Colegio Trinitarios ha acogido este domingo el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios, un evento musical cofrade que ha reunido a distintas formaciones de Córdoba capital, así como otras de algún municipio de la provincia.

La cita musical y cofradiera, organizada con carácter benéfico, ha congregado a numeroso público que ha disfrutado de una jornada dominical marcada por la música cofrade. Las bandas participantes ofrehan ofrecido cieron un variado repertorio demostrando el alto nivel musical que presentan.

