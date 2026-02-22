Concierto solidario en el patio del colegio Trnitarios

El patio del Colegio Trinitarios ha acogido este domingo el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios, un evento musical cofrade que ha reunido a distintas formaciones de Córdoba capital, así como otras de algún municipio de la provincia.

El Primer Certamen de Bandas "Trinitarios Solidarios", en imágenes / Víctor Castro

La cita musical y cofradiera, organizada con carácter benéfico, ha congregado a numeroso público que ha disfrutado de una jornada dominical marcada por la música cofrade. Las bandas participantes ofrehan ofrecido cieron un variado repertorio demostrando el alto nivel musical que presentan.