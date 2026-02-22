Música cofrade
Concierto solidario en el patio del colegio Trnitarios
Distintas formaciones han ofrecido un amplio repertorio en el patio del centro
El patio del Colegio Trinitarios ha acogido este domingo el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios, un evento musical cofrade que ha reunido a distintas formaciones de Córdoba capital, así como otras de algún municipio de la provincia.
La cita musical y cofradiera, organizada con carácter benéfico, ha congregado a numeroso público que ha disfrutado de una jornada dominical marcada por la música cofrade. Las bandas participantes ofrehan ofrecido cieron un variado repertorio demostrando el alto nivel musical que presentan.
