Solemnidad y penitencia en la Catedral

La tarde caía lentamente sobre la plaza de Capuchinos. A las puertas del local anexo al convento, Nuestro Padre Jesús de la Sangre aguardaba ya sobre su paso, dispuesto a escribir un nuevo capítulo en su historia, precisamente en el año en que la hermandad del Císter conmemora medio siglo de vida.

Vestido con una sencilla túnica blanca y portando por primera vez la corona de espinas, el Señor de la Sangre se ha presentado este sábado ante la Córdoba cofrade. La novedad, especialmente la inclusión de la corona de espinas, no ha sido bien acogida por todos, pero, según la cofradía, no se trataba solo de un cambio estético, era símbolo y mensaje.

El paso de San Juan Bautista de La Salle, cedido para tan histórica ocasión, se ha convertido en un pequeño monte del Gólgota reinterpretado: un calvario naturalista inspirado en los tonos morados y blancos, colores de la Pasión y la Salvación. Entre distintas variedades florales, cuidadosamente entrelazadas, ha emergido una composición que hablaba de dolor y esperanza al mismo tiempo. Han escoltado la escena dos ángeles pasionistas del convento del Císter donde se fundó la cofradía, custodios de un instante suspendido entre la estética y la memoria.

El Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba / Manuel Murillo

Y así, mientras el sol se reflejaba en la canastilla dorada del paso del Señor de la Sangre y el murmullo se hacía oración contenida, el cortejo se ha puesto en marcha con la sobriedad de las grandes citas: cruz de guía abriendo camino, un nutrido cortejo de hermanos con cirio, representaciones de hermandades cercanas a la del Cister y el murmullo contenido de los numerosos fieles, cofrades y curiosos que llenaban la plaza.

El Señor ha avamzadp por las calles del centro histórico, atravesando plazas y callejas que parecían rendirse a su paso. El quinteto Gregis Mater ha ido poniendo música a la tarde con notas de viento que se elevaban limpias, casi suspendidas en el aire frío de la Cuaresma.

Cuando el reloj se ha acercado a las siete y media, el Señor de la Sangre ha cruzado el umbral de la Mezquita-Catedral. Bajo la sucesión infinita de arcos y columnas, el silencio ha adquirido otra dimensión. Allí, en el corazón espiritual de la ciudad, se han rezado las estaciones del Vía Crucis, en un acto presidido por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández, y con la participación de las hermandades y cofradías de la ciudad, que han ido marcando cada estación mientras se leían las estaciones del Via Crucis. La oración común, acompasada por la música y el recogimiento, envolvió la Mezquita-Catedral en una atmósfera de profunda espiritualidad.

La talla, obra de Antonio Eslava Rubio, ha mostrado la fuerza serena de quien acepta el sacrificio. Su expresión, contenida y elocuente al mismo tiempo, ha parecido dialogar con cada fiel. Esta noche, su presencia en la Catedral ha reforzado ese vínculo entre historia reciente y tradición perpetua, entre una hermandad que celebra cincuenta años de vida y una ciudad que mantiene intacta su memoria cofrade.

Concluido el piadoso rezo, la fría noche ha abrzado el regreso del cortejo a Capuchinos. La sevillana Banda de Música del Maestro Tejera ha puesto la nota musical al camino de vuelta, con marchas que resonaban entre fachadas y plazas ya envueltas en penumbra. El Señor de la Sangre regresará a Capuchinos pasada la medianoche, cerrando una jornada de intensa espiritualidad.

Ha sido una tarde de profunda oración y emotiva memoria, marcada por la celebración de un aniversario. Medio siglo después de su fundación, la hermandad del Císter, con su devoción intacta y su tradición bien arraigada, ha vuelto a escribir una página luminosa en la rica crónica cofrade de la ciudad.