Cuaresma

Visitas a talleres, saetas, hornazos o exposiciones: la Fundación Cajasol despliega en Córdoba su Cuaresma más completa

Más de veinte actividades entre conferencias, conciertos, exposiciones y talleres inclusivos se celebran de febrero a abril como antesala de la Semana Santa

Taller de orfebrería de Emilio León.

Taller de orfebrería de Emilio León. / Ramón Azañón

La Fundación Cajasol en Córdoba presenta una nueva edición de Tramos de Cuaresma, el programa que cada año convierte su sede en epicentro de la cultura cofrade de la ciudad. La convocatoria, que se extenderá de febrero a abril de 2026, reúne una veintena de citas que recorren desde la artesanía y la música sacra hasta la saeta, la fotografía o los talleres inclusivos, conformando la propuesta más ambiciosa y variada de cuantas ha albergado esta iniciativa.

El pistoletazo de salida lo dará, el 26 de febrero, la apertura de Imago Fidei: la pintura sacra de Jonathan Sánchez Aguilera, una muestra organizada de la mano de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba que estará abierta al público hasta el 19 de marzo. A partir del 2 de marzo, las actividades presenciales tomarán el relevo a ritmo casi diario, comenzando con una mesa redonda dedicada a explorar cómo las redes sociales e internet están transformando la forma de vivir y difundir la Semana Santa.

El recital contó con las actuaciones de los saeteros Manuel Juan Ruiz Iznájar, Ana Isabel Roldán Pérez, Eusebio Medina y Lourdes Estepa.

Recital de los saeteros Manuel Juan Ruiz Iznájar, Ana Isabel Roldán Pérez, Eusebio Medina y Lourdes Estepa en la Cuaresma de 2024. / CÓRDOBA

Visitas guiadas

Entre las citas más singulares destacan las visitas guiadas a espacios que habitualmente permanecen cerrados al gran público. Los asistentes podrán adentrarse en el taller de orfebrería de Emilio León (4 de marzo), en el obrador de talla de José Carlos Rubio Valverde (11 de marzo) y en la fábrica de cera de la familia Bellido (16 de marzo), tres enclaves donde la tradición artesanal se mantiene viva gracias al quehacer de sus maestros. Estas visitas contarán con plazas limitadas y requerirán inscripción previa en fundacioncajasol.com.

Saetas, conciertos, cómic y 'El relicario cofrade'

La vertiente musical alcanzará uno de sus momentos culminantes el 13 de marzo con la interpretación de "La pasión según San Juan", de J.S. Bach, en la iglesia de San Agustín, un concierto cuyas invitaciones podrán retirarse en la Fundación Cajasol. Este mismo templo acogerá el 24 de marzo el recital poético-musical "Lenta cera ardida", también con acceso por invitación, una propuesta que fusionará palabra y melodía en un formato íntimo y evocador.

La voz y el sentimiento de la saeta tendrán su propio espacio protagonista. El 18 de marzoRosario Córdoba, Sergio Soto, Rafi Roldán y Eusebio Medina se reunirán en un certamen que rendirá homenaje a esta expresión artística tan arraigada en la devoción popular andaluza.

La agenda contemplará asimismo diversas presentaciones de especial interés para el mundo cofrade. El 6 de marzo, Jesús Creagh dará a conocer su obra "Las Carreras y Recorridos Oficiales de la Semana Santa de Andalucía". El 19 de marzo se presentará el programa de mano "El relicario Cofrade" y, un día después, verá la luz el cómic conmemorativo del 75º aniversario de la Bendición de María Santísima Reina de Nuestra Alegría, Titular de la Hermandad del Resucitado. La conferencia "Orígenes ocultos de la Semana Santa. Historia y sincretismo" (5 de marzo) y la exaltación cofrade a cargo de Blas Jesús Muñoz Priego (25 de marzo) redondearán esta faceta del programa.

Talleres

En el terreno de los talleres, Tramos de Cuaresma ofrecerá un curso de palmas rizadas que se impartirá en tres sesiones (3, 5 y 10 de marzo) y una masterclass de colocación de mantilla el 23 de marzo, dos experiencias que permitirán a los participantes aprender de cerca oficios profundamente ligados a la celebración de la Semana Santa.

Hornazos para el Viernes Santo en Priego de Córdoba

La oferta se completará con los talleres inclusivos "Tradiciones vivas", centrados en la elaboración de alfombras de serrín y en la preparación del hornazo de Priego de Córdoba, dos propuestas que acercarán las costumbres cuaresmales a todos los públicos mediante reserva previa.

Premios

El broche lo pondrá, el 9 de abril, la VII Edición de los Premios Gota a Gota, organizados junto al Cabildo Catedral de Córdoba, que tendrán como escenario el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, un marco incomparable para reconocer la labor y la entrega de quienes custodian el legado procesional.

Exposiciones

En el plano expositivo, además de "Imago Fidei", la Fundación Cajasol acogerá del 23 de marzo al 5 de abril dos muestras simultáneas: el XLIII Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Córdoba, promovido igualmente por la Agrupación de Hermandades y Cofradías, y la exposición Dioramas de Pasión, con la participación de la Asociación Belenista de Córdoba. Durante la Semana Santa se sumará un proyecto expositivo en la calle, también bajo el impulso de la Agrupación. El horario de visita será de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La mayor parte de las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo. Los actos que requieran invitación permitirán retirarla en la sede de la Fundación Cajasol, en Ronda de los Tejares, 32, mientras que las visitas y talleres con plazas limitadas precisarán inscripción previa a través de fundacioncajasol.com. 

