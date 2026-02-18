Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consejo de GobiernoIñaki BarrónAyudas JuntaAdamuz, un mes despuésVíctimas del accidenteEl tiempoCrucesCCFHuelga Lagartijo
instagramlinkedin

Tradiciones

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

La Junta de gobierno decide que sea nuevamente Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas la que le sustituya

La Legión en el vía crucis de la Caridad

La Legión en el vía crucis de la Caridad

A. J. González

Francisco Mellado

Córdoba

El Tercio Gran Capitán 1º de la Legión no acompañará al Señor de la Caridad en su estación de penitencia del próximo Jueves Santo en Córdoba, en la Semana Santa de 2026. La ausencia de la unidad legionaria, estrechamente vinculada a la corporación desde mediados del siglo XX.

Ante esta situación, la junta de gobierno de la hermandad ha decidido que sea nuevamente la cordobesa Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas de Córdoba, la encargada de acompañar musicalmente a las imágenes titulares en la tarde del Jueves Santo. La formación, todo un referente dentro del panorama musical cofrade de la ciudad, ya ha asumido esta responsabilidad en anteriores ocasiones.

Un vínculo de más de medio siglo

El vínculo entre la hermandad de la Caridad y el Tercio Gran Capitán se remonta a 1951, año en el que la unidad fue nombrada hermano de honor de la corporación. Desde entonces, su presencia en la estación de penitencia ha marcado el carácter de la cofradía.

Noticias relacionadas y más

El hermano mayor de la Caridad y el director de la banda de Coronación firman el contrato.

El hermano mayor de la Caridad y el director de la banda de Coronación firman el contrato. / Francisco Mellado

No obstante, esta no será la primera vez que la unidad legionaria no pueda desplazarse a Córdoba en Jueves Santo. Ya ocurrió en 1995, 1996, 2009, 2015, 2022 y 2023, por distintas circunstancias. De cara a la próxima Semana Santa, la corporación reafirma así su compromiso con el desarrollo normal de la estación de penitencia, preservando sus señas de identidad y asegurando el acompañamiento sonoro que arrope al Señor de la Caridad en una de las jornadas centrales de la Semana Santa cordobesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  2. EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
  3. La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
  4. Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
  5. Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  6. La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
  7. La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba
  8. Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

La cofradía del Cristo de Gracia de Córdoba realiza un tratamiento para eliminar la presencia de carcoma del paso de El Esparraguero

La cofradía del Cristo de Gracia de Córdoba realiza un tratamiento para eliminar la presencia de carcoma del paso de El Esparraguero

Abierto el plazo para solicitar sillas de inclusión en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026

Abierto el plazo para solicitar sillas de inclusión en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026

Bujalance presenta el cartel de la Semana Santa 2026 con la imagen del Gran Poder

Bujalance presenta el cartel de la Semana Santa 2026 con la imagen del Gran Poder

La Junta impulsa en Córdoba la Formación Profesional del arte sacro

La Junta impulsa en Córdoba la Formación Profesional del arte sacro

El monumental camarín de La Caridad recupera su esplendor más de diez años después

El monumental camarín de La Caridad recupera su esplendor más de diez años después

El Palacio de la Merced abre ‘El legado de la fe’, una exposición única con 21 joyas restauradas del patrimonio cofrade

El Palacio de la Merced abre ‘El legado de la fe’, una exposición única con 21 joyas restauradas del patrimonio cofrade

La exposición de Arte Cofrade de Puente Genil muestra el Vía Crucis del Beato Álvaro de Córdoba en figuras bíblicas

La exposición de Arte Cofrade de Puente Genil muestra el Vía Crucis del Beato Álvaro de Córdoba en figuras bíblicas
Tracking Pixel Contents