La legión no acompañará al Señor de la Caridad el Jueves Santo en la Semana Santa de Córdoba 2026

El Tercio Gran Capitán 1º de la Legión no acompañará al Señor de la Caridad en su estación de penitencia del próximo Jueves Santo en Córdoba, en la Semana Santa de 2026. La ausencia de la unidad legionaria, estrechamente vinculada a la corporación desde mediados del siglo XX.

Ante esta situación, la junta de gobierno de la hermandad ha decidido que sea nuevamente la cordobesa Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas de Córdoba, la encargada de acompañar musicalmente a las imágenes titulares en la tarde del Jueves Santo. La formación, todo un referente dentro del panorama musical cofrade de la ciudad, ya ha asumido esta responsabilidad en anteriores ocasiones.

Un vínculo de más de medio siglo

El vínculo entre la hermandad de la Caridad y el Tercio Gran Capitán se remonta a 1951, año en el que la unidad fue nombrada hermano de honor de la corporación. Desde entonces, su presencia en la estación de penitencia ha marcado el carácter de la cofradía.

El hermano mayor de la Caridad y el director de la banda de Coronación firman el contrato. / Francisco Mellado

No obstante, esta no será la primera vez que la unidad legionaria no pueda desplazarse a Córdoba en Jueves Santo. Ya ocurrió en 1995, 1996, 2009, 2015, 2022 y 2023, por distintas circunstancias. De cara a la próxima Semana Santa, la corporación reafirma así su compromiso con el desarrollo normal de la estación de penitencia, preservando sus señas de identidad y asegurando el acompañamiento sonoro que arrope al Señor de la Caridad en una de las jornadas centrales de la Semana Santa cordobesa.