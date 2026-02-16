La cofradía del Cristo de Gracia de Córdoba realiza un tratamiento para eliminar la presencia de carcoma de El Esparraguero

Expertos de Anticimex, empresa especializada en control de plagas y tratamiento de obras de arte, han llevado a cabo un tratamiento de anoxia -atmósfera sin oxígeno- en el paso procesional de la Cofradía del Cristo de Gracia -El Esparraguero- de Córdoba para eliminar la presencia carcoma.

Según ha informado la empresa en una nota de prensa, la desinsectación por anoxia es uno de los métodos que se aplica en elementos de madera para eliminar la presencia de insectos y microorganismos, sin riesgo alguno para los materiales tratados. De esta manera, los tratamientos realizados por Anticimex, son respetuosos con la madera, garantizando la preservación de este valioso paso procesional.

Juan Carlos Dorado, gerente de servicios de Anticimex ha explicado que “contamos con una gran experiencia en el tratamiento de obras de madera, como el paso procesional de la Cofradía del Cristo de Gracia". Dorado ha destacado que "se trata de obras de gran valor, que requieren una intervención eficaz con las máximas garantías- por eso, estamos muy satisfechos de que hayan confiado en nuestro trabajo”.

Tratamiento a El Esparraguero. / CÓRDOBA

Gracias a su especialización en el tratamiento de la madera, Anticimex ha realizado en los últimos meses el tratamiento de obras como el retablo mayor, mobiliario y anoxia a la imagen de San Antonio en la Ermita de San Antonio de Monte Hacho en Ceuta; el retablo principal y mobiliario de la Iglesia de Montejaque en Málaga; y ha eliminado la presencia de termitas en la Iglesia de San Miguel de Jerez y en la Iglesia de San Dionisio, patrón de la ciudad. Además, la compañía ha tratado el retablo de la Virgen de la Blanca en Catedral de Santiago de Compostela y la sillería del coro de la Catedral de Barcelona.

Cómo prevenir y combatir la presencia de carcoma

Anticimex recomienda diferentes actuaciones que pueden ayudar a prevenir y controlar la presencia de carcoma como revisar los elementos de madera periódicamente para detectar posibles cambios en su superficie.

Según la empresa, la presencia de pilas de “polvo” en la superficie de la madera y de pequeños agujeros puede indicar la existencia de estos pequeños insectos en su interior.

A pesar de tener en cuenta estos aspectos, la carcoma constituye una problemática difícil de detectar y combatir de manera eficaz.

Noticias relacionadas

Por ello, según Antimex, es fundamental contar con el asesoramiento y soporte de técnicos especialistas en el control de este tipo de plagas, como la propia compañía, que dispone del conocimiento y métodos de control que "priman la sostenibilidad y la total preservación de la madera, garantizando el bienestar tanto de las personas como del entorno".