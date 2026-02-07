El Sepulcro abrirá la Carrera Oficial el Viernes Santo en la Semana Santa de Córdoba

La hermandad del Santo Sepulcro será la primera cofradía en acceder a la carrera oficial el Viernes Santo de 2026 en la Semana Santa de Córdoba, según ha confirmado la propia corporación tras hacerse públicos los horarios y la configuración definitiva de la jornada por parte de la Agrupación de Cofradías. La medida, de carácter excepcional, responde a la necesidad de reorganizar los tiempos de paso por la Catedral y evitar que la estación de penitencia concluya a horas excesivamente tardías.

Desde la junta de oficiales de la hermandad se ha explicado que las circunstancias particulares del resto de cofradías que procesionan ese día, así como la localización de sus respectivas sedes canónicas, impedían que ninguna otra pudiera beneficiarse del adelanto horario de la entrada en la Catedral. Ante esta situación, y amparándose en el reglamento de estación de penitencia de la Agrupación de Cofradías, la hermandad del Santo Sepulcro solicitó, de manera excepcional para este año, ser la primera en iniciar su recorrido por la carrera oficial.

Esta petición contó con el beneplácito del resto de hermandades del Viernes Santo, un hecho que ha sido destacado por la propia corporación como muestra del consenso alcanzado para facilitar el normal desarrollo de la jornada. La hermandad ha querido agradecer expresamente la labor realizada por la Agrupación de Cofradías, así como por su consiliario, Juan José Romero Coleto, y por el delegado de hermandades y cofradías, José Juan Jiménez Güeto, por el esfuerzo realizado para alcanzar una solución considerada «satisfactoria para todas las partes implicadas».

El principal objetivo de esta reorganización horaria es evitar que la estación de penitencia del Santo Sepulcro finalice a horas tan tardías, una circunstancia que se ha venido repitiendo en los últimos años y que supone un importante desgaste para los hermanos que participan en la misma.

Tras este acuerdo la cofradía de la Compañía saldrá de su templo a las 18.25 horas, cuando en 2025 lo hizo a las 20.45 horas. Entrará en carrera oficial a las 19.40 horas, mientras que a su templo llegará a las 22.35 horas.