Todo listo en Jesús Nazareno para honrar al beato padre Cristóbal de Córdoba

La comunidad de hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno y los fieles devotos del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina volverán a rendirle homenaje con un completo programa de cultos y actos que se abarca desde finales de enero hasta los primeros días de febrero en la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno.

Los actos dieron comienzo este sábado con la exaltación al Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina, que estuvo a cargo del sacerdote Ignacio Sierra, párroco de Nuestra Señora de la Fuensanta. El acto inaugural se celebró a las 13.00 horas en la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno, templo estrechamente vinculado a la figura y legado del Beato.

El programa continuará con la celebración del solemne triduo, que tendrá lugar del 4 al 6 de febrero, a partir de las 20.00 horas, también en la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno. Estas jornadas de culto estarán presididas por el sacerdote Antonio Gil y servirán como preparación espiritual para los actos centrales en honor al Beato.

Procesión

Uno de los momentos más destacados llegará el sábado 7 de febrero con la procesión del Padre Cristóbal de Santa Catalina, organizada en colaboración con la hermandad de Jesús Nazareno. El cortejo procesional partirá a las 17.00 horas desde la iglesia hospital de Jesús Nazareno para continuar por Padre Cristóbal, Jesús Nazareno, Yerbabuena, Buen Suceso, Poeta Juan Bernier, Arroyo de San Rafael, Santa María de Gracia, Realejo, San Andrés, Hermanos López Diéguez, Enrique Redel, Reja de Don Gome, San Agustín, Jesús Nazareno, finalizando en la plaza del Padre Cristóbal. Este acto constituye una de las citas más significativas para las hermanas hospitalarias y para la hermandad de Jesús Nazareno.

Los cultos se cerrarán el domingo 8 de febrero con la celebración de una eucaristía de acción de gracias, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno. La misa estará presidida por Jesús Enrique Aranda, director espiritual del Seminario Conciliar San Pelagio, poniendo así el broche final a unos días de intensa actividad en honor al padre Cristóbal de Santa Catalina.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el beato Padre Cristóbal de Santa Catalina fundó el Hospital Jesús Nazareno de Córdoba en el año 1673 para atender a mujeres ancianas, enfermas e impedidas y a niños abandonados. Hoy siguen con esta labor la congregación de hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno dedicadas al cuidado y atención de mayores en la residencia «Jesús Nazareno».