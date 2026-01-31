Religión
Celebración de aniversarios en la hermandad de la Sentencia y la Merced
Ambas corporaciones presentarán la próxima semana los programas de actos conmemorativos
Dos cofradías del Lunes Santo celebrarán este año una efeméride especialmente significativa en torno a sus respectivas titulares marianas. Con motivo de estos aniversarios, ambas corporaciones presentarán la próxima semana los programas de actos conmemorativos que marcarán la vida interna y devocional de cada hermandad a lo largo de los próximos meses.
Por un lado, la presentación de los actos de la hermandad de la Sentencia tendrá lugar el jueves 5 de febrero, a las 20.00 horas, en la Casa de Hermandad, situada en el Pasaje Saravia. En el transcurso del acto se darán a conocer el cartel y el logotipo del cincuentenario, ambos obra de Jaime Sánchez, según ha informado la propia corporación.
Por su parte, la hermandad de la Merced celebrará el próximo 6 de febrero, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial, el acto de presentación del programa de actos del cincuenta aniversario de la bendición de su titular mariana, Santa María de la Merced.
En el mismo acto se presentará también el cartel conmemorativo de esta efeméride, obra del pintor sevillano José Cabrera Lasso de la Vega.
