La Junta subvenciona a 14 bandas de música de Córdoba para la compra de instrumentos

Un total de 14 bandas de música de la provincia de Córdoba se beneficiarán de las ayudas impulsadas por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para la compra y renovación de instrumentos musicales, en el marco de la primera convocatoria autonómica destinada específicamente a estas formaciones, según ha explicado el delegado territorial, Eduardo Lucena, quien precisa que recibirán 33.373 euros.

En Andalucía, serán 166 bandas las que recibirán estas ayudas, con una dotación total de 400.000 euros. Estas subvenciones para reforzar la actividad cultural en los municipios andaluces permitirán a las agrupaciones cordobesas renovar instrumentos de viento, madera, metal y percusión, contribuyendo así a mejorar su actividad formativa y musical.

Entidades cordobesas beneficiadas

En la capital, se conceden subvenciones a la Asociación Cultural Banda de Música La Estrella que obtiene 2.499,34 euros; la Asociación Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud, que percibirá 2.214,30 euros y a la Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de Gracia y de María Santísima de los Dolores y Misericordia, que recibe 2.497,95 euros.

En Villanueva del Duque se conceden ayudas a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno con 2.499,92 euros; a la Asociación Cultural Santísimo Cristo de la Salvación, con 2.472 euros; la Asociación Charanga El Bombazo, con 2.494,22 euros y la Agrupación Musical Orfeo, con 2.498,97 euros.

También resultan beneficiarias otras formaciones de la provincia, como la Asociación Banda de Tambores y Cornetas de Pedroche, que contará con 2.499,99 euros; la Asociación Cultural Musical Tres Clavos, de Doña Mencía, con una ayuda de 2.499,70 euros o la Asociación Músico Cultural Nuestro Padre Jesús Nazareno de Posadas, con 2.500 euros.

En la Campiña, la Asociación Músico‑Cultural Santa Cecilia, de Aguilar de la Frontera, percibirá 1.215,98 euros, mientras que el Círculo Cultural Calíope, con sede en Fernán Núñez, recibe la cuantía de 2.500 euros.

La Asociación Musical Cultural La Lira, de Iznájar, obtiene 2.499,99 euros y la Banda de Música de Lucena 2.480,50 euros.

Estas ayudas, convocadas el pasado 1 de septiembre, en régimen de concurrencia no competitiva, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza.

En relación con las ayudas, son subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluido la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.