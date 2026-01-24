La Esperanza presenta la nueva bambalina trasera de su palio

La hermandad de la Esperanza ha presentado este sábado uno de los estrenos destacados de la próxima Semana Santa: la bambalina trasera del paso de palio de María Santísima de la Esperanza. Con esta incorporación, la cofradía continúa desarrollando el proyecto de renovación integral del palio de la dolorosa.

Al igual que el frontal, la nueva bambalina está bordada sobre terciopelo verde y malla de hilos de oro, realizada íntegramente a mano en punto de la Virgen por Alfonso Aguilar. La cordonería y flequería, también elaboradas en oro, responden a un diseño personalizado de Artesanía Casa Rodríguez, que mantiene las tradicionales campanitas en el interior de las borlas. La pieza presenta una tupida decoración vegetal, con un fleco largo y una caída muy acusada en el centro. Todo el conjunto ha sido ejecutado utilizando distintos tipos de puntadas propias del arte de l bordado como hojilla, cartulina, muestra armada y giraspe—, y ha sido realizado en el taller de Sucesores de Elena Caro, en Sevilla, bajo diseño del sevillano Gonzalo Navarro Ambrojo.

El diseño, aprobado por la cofradía en 2021, tiene una inspiración plenamente barroca, con abundantes elementos vegetales que se combinan con volutas, roleos, cartelas y motivos heráldicos, así como un discurso iconográfico, que se desarrollará principalmente en el techo de palio. girará en torno a la expectación del parto de la Virgen, origen de la advocación de la Esperanza, una fase del proyecto que la hermandad pretende comenzar a ejecutar en los próximos años.