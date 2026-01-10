La Estrella
El Dulce Nombre de Jesús recorre las calles de la Huerta de la Reina
La procesión ha discurrido por las calles de la feligresía de la parroquia de San Fernando
Córdoba
La imagen del Dulce Nombre de Jesús, de la hermandad de la Estrella, ha recorrido este sábado las calles del barrio cordobés de la Huerta de la Reina. La procesión ha discurrido por las calles de la feligresía de la parroquia de San Fernando, donde numerosos fieles han acompañado el caminar de la imagen. El cortejo ha contado con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Una procesión que pone el broche final a los actos en torno al Dulce Nombre organizados por el Grupo Joven.
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
- Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
- Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
- La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial