El Dulce Nombre de Jesús recorre las calles de la Huerta de la Reina

La imagen del Dulce Nombre de Jesús, de la hermandad de la Estrella, ha recorrido este sábado las calles del barrio cordobés de la Huerta de la Reina. La procesión ha discurrido por las calles de la feligresía de la parroquia de San Fernando, donde numerosos fieles han acompañado el caminar de la imagen. El cortejo ha contado con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Una procesión que pone el broche final a los actos en torno al Dulce Nombre organizados por el Grupo Joven.