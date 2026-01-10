Cofradías
Capuchinos se prepara para los cultos a la Virgen de la Paz y Esperanza
El eje central de esta programación será el solemne Triduo, del 22 al 24 de este mes
El mes de enero está profundamente marcado en Capuchinos por la celebración de los cultos en honor de María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada, una de las citas más esperadas y significativas para la hermandad y para los numerosos fieles que acuden cada año. El eje central de esta programación será el solemne Triduo, que se desarrollará desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de enero.
La jornada del sábado 24 de enero adquirirá un carácter especialmente destacado al coincidir con la festividad de Nuestra Señora de la Paz. Así, tras la finalización del ejercicio del triduo, tendrá lugar un concierto de la Banda Municipal del Arahal, concebido como una ofrenda musical y devocional en honor de la Paloma de Capuchinos.
Los cultos concluirán el domingo 25 de enero con la celebración en Capuchinos de la solemne Función Principal en honor de María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada. Este acto central de los cultos anuales en torno la titular de la cofradía pone el broche final a unos días intensos de oración, convivencia y profunda devoción mariana en torno a la venerada imagen de María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada.
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
- Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
- Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
- La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial