Capuchinos se prepara para los cultos a la Virgen de la Paz y Esperanza

El mes de enero está profundamente marcado en Capuchinos por la celebración de los cultos en honor de María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada, una de las citas más esperadas y significativas para la hermandad y para los numerosos fieles que acuden cada año. El eje central de esta programación será el solemne Triduo, que se desarrollará desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de enero.

La jornada del sábado 24 de enero adquirirá un carácter especialmente destacado al coincidir con la festividad de Nuestra Señora de la Paz. Así, tras la finalización del ejercicio del triduo, tendrá lugar un concierto de la Banda Municipal del Arahal, concebido como una ofrenda musical y devocional en honor de la Paloma de Capuchinos.

Los cultos concluirán el domingo 25 de enero con la celebración en Capuchinos de la solemne Función Principal en honor de María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada. Este acto central de los cultos anuales en torno la titular de la cofradía pone el broche final a unos días intensos de oración, convivencia y profunda devoción mariana en torno a la venerada imagen de María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada.