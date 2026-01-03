Cofradías en Córdoba
La hermandad de la Estrella celebra cultos y procesión al Dulce Nombre de Jesús en Córdoba
El sábado 10 de enero, la imagen del Niño Jesús recorrerá las calles de la feligresía
La hermandad de la Estrella celebrará en los próximos días sus solemnes cultos en honor, veneración y gloria del Dulce Nombre de Jesús, una cita destacada dentro del calendario de cultos de la corporación. Los actos darán comienzo este domingo, 4 de enero, a las 12.00 horas, en la parroquia de San Fernando, en el barrio de Huerta de la Reina, con la Función Solemne, que estará presidida por el párroco y director espiritual de la hermandad, Antonio Navarro Carmona. La celebración contará, además, con la participación del coro rociero de la hermandad, que pondrá el acompañamiento musical a la eucaristía.
Los cultos continuarán el viernes 9 de enero, a las 20.00 horas, con una vigilia y oración ante el Santísimo Sacramento, concebida como acto de preparación espiritual para la procesión. La programación en torno al titular de la hermandad de la Estrella culminará el sábado 10 de enero, a las 17.15 horas, con la solemne procesión del Dulce Nombre de Jesús por las calles de la feligresía. La imagen irá acompañada musicalmente por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, en un recorrido que volverá a reunir a hermanos y devotos en torno a esta imagen del Niño Jesús.
Compromiso
Según informa la hermandad, todos los actos en torno a la imagen del Dulce Nombre de Jesús han sido organizados por la Juventud y el Grupo de Pastoral de la hermandad de la Estrella, reflejando el compromiso de los más jóvenes y de los responsables pastorales con la vida cultual y formativa de la corporación.
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
- Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
- Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
- La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial