La hermandad de la Estrella celebra cultos y procesión al Dulce Nombre de Jesús en Córdoba

La hermandad de la Estrella celebrará en los próximos días sus solemnes cultos en honor, veneración y gloria del Dulce Nombre de Jesús, una cita destacada dentro del calendario de cultos de la corporación. Los actos darán comienzo este domingo, 4 de enero, a las 12.00 horas, en la parroquia de San Fernando, en el barrio de Huerta de la Reina, con la Función Solemne, que estará presidida por el párroco y director espiritual de la hermandad, Antonio Navarro Carmona. La celebración contará, además, con la participación del coro rociero de la hermandad, que pondrá el acompañamiento musical a la eucaristía.

Los cultos continuarán el viernes 9 de enero, a las 20.00 horas, con una vigilia y oración ante el Santísimo Sacramento, concebida como acto de preparación espiritual para la procesión. La programación en torno al titular de la hermandad de la Estrella culminará el sábado 10 de enero, a las 17.15 horas, con la solemne procesión del Dulce Nombre de Jesús por las calles de la feligresía. La imagen irá acompañada musicalmente por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, en un recorrido que volverá a reunir a hermanos y devotos en torno a esta imagen del Niño Jesús.

Compromiso

Según informa la hermandad, todos los actos en torno a la imagen del Dulce Nombre de Jesús han sido organizados por la Juventud y el Grupo de Pastoral de la hermandad de la Estrella, reflejando el compromiso de los más jóvenes y de los responsables pastorales con la vida cultual y formativa de la corporación.