Aniversarios y estrenos marcan el nuevo año cofrade en Córdoba

El nuevo año se abre paso en el calendario cofrade con un horizonte marcado por la ilusión, pero también por decisiones relevantes que condicionarán el desarrollo de la próxima Semana Santa y el futuro inmediato de varias hermandades. Tras meses de trabajo discreto, el mundo cofrade vuelve a situarse en el foco con proyectos largamente gestados, aniversarios de especial significado y estrenos patrimoniales llamados a dejar huella. El calendario de actos cofrades con vistas a la Semana Santa de 2026 se abrirá el próximo sábado 17 de enero, a las 12.00 horas, con la presentación de la obra pictórica oficial que servirá como cartel anunciador de la Semana Mayor. El acto se celebrará en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur y supondrá el primer hito público del nuevo año cofrade.

Aniversarios

Un año cofrade donde las efemérides ocupan un lugar destacado. La Virgen de la Merced, titular mariana de la hermandad del mismo nombre, conmemorará el cincuenta aniversario de su bendición, una cita que permitirá a la corporación hacer balance de medio siglo de historia y crecimiento devocional. La Virgen de la Alegría, titular de la hermandad del Resucitado, celebrará su setenta y cinco aniversario, confirmando una advocación plenamente asentada en el barrio de Santa Marina, mientras que la Virgen de la Esperanza del Valle, titular de la hermandad de la Sagrada Cena, alcanzará el veinticinco aniversario, una fecha que simboliza la consolidación de una corporación aún joven, pero ya firmemente integrada en el panorama cofrade. A todo ello se suma el cincuenta aniversario fundacional de la hermandad del Císter. Con motivo de esta efeméride, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sangre presidirá este año el Vía Crucis penitencial de las cofradías, que se celebrará el primer sábado de Cuaresma en la Catedral. Estas celebraciones no solo tendrán un carácter conmemorativo, sino que se plantean como una oportunidad para reforzar la identidad de las hermandades, revisar el camino recorrido y proyectar el futuro desde la formación, la vida interna y la acción social, pilares cada vez más presentes en la agenda cofrade.

Estrenos patrimoniales

El ámbito patrimonial también será protagonista. El estreno del palio de la Virgen de la Piedad, bordado en oro fino, constituye uno de los grandes estrenos de la próxima Semana Santa, resultado de un largo proceso que refleja el esfuerzo colectivo de la hermandad del Prendimiento. A ello se suma la renovación del palio de la Virgen de la Merced, cuyos bordados han sido pasados a un nuevo soporte de color blanco, ofreciendo una imagen renovada que marcará la estética de la popular corporación del Lunes Santo. Estrenos que no se entienden únicamente desde la óptica artística, sino como expresión de la devoción y del compromiso sostenido de los hermanos.

Organización

En el plano organizativo, una de las novedades más relevantes será la incorporación de la hermandad de Cañero a la Carrera Oficial en la tarde del Lunes Santo. Se trata de un paso histórico para la joven corporación del barrio de Cañero que ha exigido ajustes en horarios y recorridos, así como una estrecha coordinación con el resto de corporaciones de la jornada, en un ejercicio de diálogo imprescindible para garantizar el buen desarrollo de la estación de penitencia.

Los interrogantes

Junto a los proyectos y celebraciones, el año arranca también con interrogantes abiertos. El futuro de la hermandad de la Piedad de las Palmeras y el de la hermandad de la Agonía han cobrado especial relevancia tras la negativa del cabildo catedralicio a autorizar el uso de la Catedral para la realización de sus estaciones de penitencia el Miércoles y el Martes Santo respectivamente. Una decisión que, de mantenerse y hacerse efectiva , obligará a replantear recorridos y alternativas en un contexto delicado que requiere consenso, respeto institucional y la búsqueda de soluciones que no alteren el equilibrio especialmente de los dos días reseñados.

De este modo, el nuevo año cofrade se presenta como un tiempo de avances patrimoniales, celebraciones de algunas cofradías y decisiones necesarias para la configuración del conjunto de la Semana Santa.