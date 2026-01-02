Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Niño Jesús de la Compañía recorre el centro de Córdoba en la primera procesión del año

El cortejo contó con el acompañamiento de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil

Procesión del niño Jesús por las calles del centro.

Procesión del niño Jesús por las calles del centro. / Víctor Castro

Francisco Mellado

Córdoba

La imagen del Niño Jesús de la Compañía salió este viernes, 2 de enero, a las calles del centro histórico marcando el inicio del calendario procesional en la ciudad. La salida congregó a numerosos fieles y curiosos que acompañaron el discurrir del cortejo por algunas de las vías más emblemáticas del casco histórico.

La procesión partió desde la Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos, conocida popularmente como La Compañía, y se desarrolló en un ambiente de recogimiento y carácter familiar, propio de esta cita vinculada al tiempo de Navidad y a la festividad del Santo Nombre de Jesús.

El cortejo contó con el acompañamiento de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil, que puso sus sones a la primera procesión del año.

