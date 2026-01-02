El Niño Jesús de la Compañía recorre el centro de Córdoba en la primera procesión del año

La imagen del Niño Jesús de la Compañía salió este viernes, 2 de enero, a las calles del centro histórico marcando el inicio del calendario procesional en la ciudad. La salida congregó a numerosos fieles y curiosos que acompañaron el discurrir del cortejo por algunas de las vías más emblemáticas del casco histórico.

La procesión partió desde la Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos, conocida popularmente como La Compañía, y se desarrolló en un ambiente de recogimiento y carácter familiar, propio de esta cita vinculada al tiempo de Navidad y a la festividad del Santo Nombre de Jesús.

El cortejo contó con el acompañamiento de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de Puente Genil, que puso sus sones a la primera procesión del año.