La Hermandad de San Rafael de Córdoba designa a Rafael Gómez Díaz como Exaltador de San Rafael 2026

La Hermandad del Arcángel San Rafael, custodio de Córdoba, ha designado a Rafael Gómez Díaz como Exaltador de San Rafael para el año 2026, un nombramiento que reconoce su fe y su prolongado compromiso con la vida cofrade y religiosa de la ciudad.

Natural de Córdoba, Rafael Gómez cuenta con más de 40 años de servicio y pertenencia activa a distintas corporaciones de la ciudad, especialmente a la Hermandad del Císter, concretamente 43 años, en la que ha sido secretario primero y presidente de la comisión que impulsó el diseño y realización del paso de Nuestro Padre Jesús de la Sangre. Asimismo, Rafael Gómez pertenece a la Hermandad de la Merced desde hace 38 años.

Del mismo modo, ha desarrollado una prolongada trayectoria como costalero y ha participado en la vida institucional de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Además, ha pronunciado diversos pregones, conferencias y exaltaciones en hermandades y actos religiosos de la ciudad, destacando su vinculación humana, espiritual y cultural con el tejido devocional cordobés. Entre ellos, cabe destacar la Exaltación a San Álvaro de Córdoba en 2007, el 28ª Pregón a la Virgen de la Merced en 2007, el pregón de la Romería de Santo Domingo en 2008 o el 7º Pregón del Costalero de la Ciudad de Córdoba en 2012.

Trayectoria profesional

En el ámbito profesional, el Exaltador de San Rafael del próximo año es profesor titular de Tecnología de Alimentos en el Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba, institución a la que está vinculado de manera ininterrumpida desde 1992.

Licenciado y Doctor en Veterinaria por la UCO, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y a lo largo de su trayectoria académica ha impartido docencia en los grados de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como en diversos másteres universitarios, entre ellos el Máster Interuniversitario en Agroalimentación, del que coordina el itinerario de Producción Agroalimentaria.

Con una dilatada experiencia en gestión académica, ha sido vicedecano de la Facultad de Veterinaria, director del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba.

En la actualidad, Rafael Gómez ejerce como consejero delegado de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y de sus empresas participadas (UCOidiomas, UCOdeporte y Hospital Clínico Veterinario UCO). Además, ha dirigido tesis doctorales, participado en numerosos proyectos científicos y es autor de una extensa producción académica y divulgativa, así como ha sido distinguido con diversos reconocimientos institucionales y profesionales.

Con su designación como Exaltador de San Rafael 2026, la hermandad confía en que su palabra, experiencia y devoción contribuirán a engrandecer el culto a San Rafael Arcángel, Custodio y Protector de Córdoba.