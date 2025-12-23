Abierto el plazo para renovar abonos de la Semana Santa 2026 en Córdoba: estas son las fechas y los precios

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Córdoba ha abierto el plazo para la renovación de los abonos de la Semana Santa de 2026, un proceso que se desarrollará entre el 23 de diciembre y el 23 de enero y que incorpora distintas modalidades de pago para facilitar la gestión a los abonados.

Según ha informado la agrupación, aquellos usuarios que ya tenían domiciliado el pago el pasado año verán renovado su abono de forma automática. No obstante, quienes deseen realizar la gestión por su cuenta podrán optar por varias alternativas. La primera de ellas es el pago único online, disponible durante todo el periodo de renovación a través de la plataforma habilitada, con posibilidad de abonar el importe mediante tarjeta y con apoyo de un tutorial visual explicativo.

Otra opción es la domiciliación bancaria fraccionada en tres cuotas, que podrá solicitarse también desde el 23 de diciembre. En este caso, los cargos se efectuarán los días 29 de diciembre, 22 de enero y 23 de febrero. Asimismo, se mantiene la posibilidad de realizar el pago de forma presencial en la sede de la Agrupación de Cofradías, situada en la calle Isaac Peral, donde se podrá abonar con tarjeta u otros métodos. El horario de atención será de lunes, miércoles y viernes por la mañana, de 9.00 a 13.00 horas, y de lunes a jueves por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas.

Precios

En cuanto a los precios, los abonos mantienen las siguientes tarifas, con el IVA incluido: 480 euros para el palco de seis plazas, 320 euros para el palco de cuatro plazas, 540 euros para el palco del Patio de los Naranjos (seis plazas) y 100 euros para el abono de silla.

La Agrupación ha recordado además que los abonados que quieran realizar cambios en su abono, ya sea para ampliar el número de plazas o modificar la ubicación, podrán solicitarlo por correo electrónico entre el 23 de diciembre y el 19 de enero. Las peticiones se atenderán por orden de llegada y se comunicará su viabilidad entre los días 26 y 30 de enero.

Desde la entidad se insiste en que los plazos establecidos son inamovibles y se recomienda no apurar las fechas para evitar incidencias. Para resolver cualquier duda, los interesados pueden contactar a través del teléfono 685 97 12 63 o del correo electrónico infoabonados@hermandadesdecordoba.es.