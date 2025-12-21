Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Religión

Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora

Se constituirá una comisión evaluadora independiente y se inicia un expediente informativo para esclarecer el proceso seguido entre 2021 y 2022

Procesión de María Auxiliadora en los Salesianos de Córdoba, en imagen del pasado 2024.

Procesión de María Auxiliadora en los Salesianos de Córdoba, en imagen del pasado 2024. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La presencia salesiana de Córdoba, en coordinación con el Consejo Provincial de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, ha comunicado a la Comunidad Educativo-Pastoral y a la Familia Salesiana la apertura de un proceso de revisión de la intervención realizada sobre la imagen de María Auxiliadora entre los años 2021 y 2022.

La decisión se adopta tras la visita inspectorial realizada del 1 al 4 de diciembre de 2025 por el Provincial Fernando Miranda, coincidiendo con el acto de apertura del 125 aniversario de la casa salesiana. El propósito es evaluar con rigor el procedimiento seguido y determinar, con criterios técnicos y canónicos, las actuaciones necesarias a partir de ahora, explican los Salesianos en una nota de prensa.

Dos líneas de actuación: comisión evaluadora y expediente informativo

El proceso se articulará en dos medidas principales:

  1. Creación de una Comisión Evaluadora multidisciplinar e independiente, integrada por restauradores titulados, historiadores del arte, instituciones públicas y representantes eclesiales. Este órgano emitirá un informe sobre la situación actual del patrimonio intervenido, atendiendo a criterios patrimoniales, históricos y canónicos.
  2. Apertura de un expediente informativo para recopilar documentación y testimonios sobre el proceso previo a la intervención realizada en la imagen.

Hacia una propuesta final consensuada

Con los resultados de ambos informes, la Inspectoría y la presencia salesiana de Córdoba propondrán una solución definitiva, que será comunicada a la Comunidad Educativo-Pastoral y a la Familia Salesiana. La institución invita a colaborar para garantizar un desarrollo sereno, transparente y responsable de todo el procedimiento.

TEMAS

