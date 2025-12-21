Religión
Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora
Se constituirá una comisión evaluadora independiente y se inicia un expediente informativo para esclarecer el proceso seguido entre 2021 y 2022
La presencia salesiana de Córdoba, en coordinación con el Consejo Provincial de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, ha comunicado a la Comunidad Educativo-Pastoral y a la Familia Salesiana la apertura de un proceso de revisión de la intervención realizada sobre la imagen de María Auxiliadora entre los años 2021 y 2022.
La decisión se adopta tras la visita inspectorial realizada del 1 al 4 de diciembre de 2025 por el Provincial Fernando Miranda, coincidiendo con el acto de apertura del 125 aniversario de la casa salesiana. El propósito es evaluar con rigor el procedimiento seguido y determinar, con criterios técnicos y canónicos, las actuaciones necesarias a partir de ahora, explican los Salesianos en una nota de prensa.
Dos líneas de actuación: comisión evaluadora y expediente informativo
El proceso se articulará en dos medidas principales:
- Creación de una Comisión Evaluadora multidisciplinar e independiente, integrada por restauradores titulados, historiadores del arte, instituciones públicas y representantes eclesiales. Este órgano emitirá un informe sobre la situación actual del patrimonio intervenido, atendiendo a criterios patrimoniales, históricos y canónicos.
- Apertura de un expediente informativo para recopilar documentación y testimonios sobre el proceso previo a la intervención realizada en la imagen.
Hacia una propuesta final consensuada
Con los resultados de ambos informes, la Inspectoría y la presencia salesiana de Córdoba propondrán una solución definitiva, que será comunicada a la Comunidad Educativo-Pastoral y a la Familia Salesiana. La institución invita a colaborar para garantizar un desarrollo sereno, transparente y responsable de todo el procedimiento.
