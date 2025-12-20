Presentado el cartel del aniversario de la Virgen de la Esperanza del Valle de Córdoba

Durante los cultos a María Santísima de la Esperanza del Valle se presentó el cartel conmemorativo del 25 aniversario de la bendición de María Santísima de la Esperanza del Valle, una obra realizada por Fernando Villafuerte al óleo sobre madera, de 50 por 70 centímetros, que muestra en primer plano el rostro de la Virgen de la Esperanza del Valle. La composición, según explicó el autor, se articula «en torno a un eje central de luz y color que dirige la mirada hacia su expresión, creando una atmósfera de serenidad y recogimiento mediante el contraste cromático y el tratamiento progresivo del dibujo».

El autor del cartel es un artista cordobés de amplia trayectoria y reconocido prestigio, con obras en colecciones públicas y privadas de diversos países. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba y licenciado en Bellas Artes, destaca por una producción figurativa cuidada, sensible y de gran calidad técnica. Actualmente reside en Córdoba, donde desarrolla su labor artística y docente en la Academia Creta.

Este cartel será el prólogo de un programa de actos que la hermandad llevará a cabo para celebrar esta efemérides. Así el pasado jueves 18 tuvo lugar la entrega de las partituras de una nueva marcha dedicada a la imagen. Los actos continuarán el 28 de febrero con la celebración de un concierto extraordinario, a cargo de la Banda de Música Tubamirum. A lo largo del resto del curso, la hermandad celebrará un ciclo de conferencias, así como una adoración a Jesús Sacramentado durante 24 horas. Unos actos que concluirán en diciembre de 2026.