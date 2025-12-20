Comienzan las ‘igualás’ de costaleros para la Semana Santa de Córdoba 2026

En pleno periodo navideño la preparación de la Semana Santa de Córdoba 2026 ya está en marcha. Las hermandades de la ciudad han empezado a convocar las tradicionales igualás de costaleros, que marcan el inicio del camino hacia la Cuaresma y Semana Santa.

Desde este mismo mes de diciembre y, especialmente, a lo largo del mes de enero, numerosas corporaciones celebran sus igualás tanto de pasos de misterio como de palio.

Estas citas marcan el primer contacto entre capataces y costaleros, sirviendo para configurar las cuadrillas, ajustar trabajaderas y establecer las bases del trabajo que se desarrollará durante los ensayos de Cuaresma.

Las primeras convocatorias del calendario cofrade han tenido lugar en este mismo mes de diciembre y, de forma progresiva, se han ido haciendo públicas las fechas de las igualás, siendo ya numerosas las hermandades que las han comunicado oficialmente.

La actividad se intensifica tras la Navidad

Con la llegada del mes de enero, la actividad se intensifica notablemente, concentrando numerosas citas a lo largo de varias jornadas. Así, el 9 de enero están convocadas las cuadrillas de Nuestro Padre Jesús de la Fe y María Santísima de la Amargura. Un día después, el 10 de enero, será el turno de la cuadrilla de Nuestra Señora de la Presentación.

El 12 de enero tendrá lugar la convocatoria de Nuestro Señor Amarrado a la Columna, mientras que el 16 de enero se presenta como una de las fechas más concurridas, con las igualás de María Santísima de la Trinidad, el Santísimo Cristo de la Caridad y el Santísimo Cristo de la Misericordia.

La semana continúa el 17 de enero con las convocatorias de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz, Nuestro Padre Jesús del Silencio, el Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Esperanza del Valle.

El 18 de enero será el turno de las cuadrillas del Santísimo Cristo de la Agonía, Nuestra Señora de la Salud, el Santísimo Cristo de Oración y Caridad y Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

Ya en la recta final del mes, el 19 de enero está citada la cuadrilla de María Santísima de la Candelaria. Por su parte, la hermandad de la Merced convoca a los costaleros del paso de palio de Santa María de la Merced el 23 de enero, mientras que la cuadrilla del Señor de la Coronación de espinas está llamada el 31 de enero, cerrando así el calendario de convocatorias del mes de enero.

De este modo, enero se consolida como un mes clave en la organización y preparación de las distintas hermandades de cara a la próxima Semana Santa.