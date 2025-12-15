Pedro Soldado Barrios, designado Cofrade Ejemplar 2026

En la tarde de este lunes, durante la Asamblea de Hermanos Mayores, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado que Pedro Soldado Barrios será el Cofrade Ejemplar 2026, un título que le otorgan en reconocimiento a su vida de "entrega al servicio del pueblo de Dios y a su dedicación a las hermandades de la ciudad".

Fundamentación del reconocimiento como Cofrade Ejemplar

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba considera que Pedro Soldado Barrios reúne de manera sobresaliente los valores que definen la figura del Cofrade Ejemplar. Su trayectoria ha estado marcada por un servicio constante, la fidelidad a la Iglesia y la entrega generosa al mundo de las hermandades.

Durante décadas, su labor pastoral y su acompañamiento cercano han fortalecido la identidad eclesial de las cofradías cordobesas, promoviendo siempre una vivencia auténtica de la fe, en comunión con la Diócesis y al servicio del pueblo de Dios, explican. Desde la responsabilidad y el diálogo, continúan, "Pedro ha orientado, formado y guiado a generaciones de cofrades, enseñándoles que la Semana Santa es, ante todo, expresión de evangelización, caridad y testimonio cristiano".

"Su compromiso discreto, su profundo conocimiento de la religiosidad popular y su constante disponibilidad lo han convertido en un referente moral y espiritual para las hermandades de Córdoba. Este reconocimiento destaca su ejemplo de vida sacerdotal y cofrade, vivido con coherencia, humildad y un auténtico sentido de servicio", indican.

Una vida dedicada a la pastoral y las cofradías

Pedro Soldado Barrios nació el 4 de septiembre de 1950 en Palma del Río (Córdoba). Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1978 y desde entonces ha dedicado su vida al servicio pastoral en diversas parroquias y comunidades, tanto en Córdoba como en localidades cercanas. Su preparación académica incluye una Licenciatura en Teología Dogmática Fundamental, que ha potenciado su capacidad para el diálogo doctrinal y la formación de futuros sacerdotes.

En 2003 fue nombrado Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, un cargo que desempeñó hasta 2025. Durante más de dos décadas, Don Pedro orientó a las hermandades cordobesas, promoviendo reformas significativas como la reorganización de la carrera oficial en la Semana Santa y la celebración de grandes procesiones como el Magno Vía Crucis en el aniversario del rezo del Beato Álvaro de Córdoba.

En 2008, fue nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde formó parte del Cabildo Catedralicio. Su dedicación a la liturgia y la pastoral en la Catedral consolidó su vínculo con la vida religiosa de la ciudad.