La hermandad de la Cena presentará el martes los actos por el aniversario de la Esperanza del Valle

El próximo martes 16 de diciembre, a las 20.30 horas, en el salón parroquial de la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba, la hermandad de la Sagrada Cena presentará el programa de actos conmemorativos del 26 aniversario de la bendición de su titular mariana María Santísima de la Esperanza del Valle, una efeméride de especial relevancia para la corporación de Poniente.

Este acto servirá como punto de partida de un amplio y cuidado programa que dará comienzo con los cultos en honor a María Santísima de la Esperanza del Valle durante el presente mes de diciembre y que se desarrollará a lo largo de todo el año 2026, configurándose como un tiempo de acción de gracias, memoria y profundización en la devoción mariana.

Desde la hermandad de la Cena se invita a hermanos, fieles y devotos a participar tanto en este acto de presentación como en el conjunto de celebraciones programadas, con el deseo de vivir este vigésimo quinto aniversario como un tiempo de encuentro, fe y renovación espiritual en torno a María Santísima de la Esperanza del Valle. Cabe recordar que la imagen actual de la Virgen de la Esperanza del Valle es obra del imaginero cordobés Miguel Ángel González Jurado, realizada en 2001 a instancias de un grupo de hermanos. Su incorporación a la hermandad de la Cena como imagen titular de la misma, fue aprobada por el cabildo general de hermanos de fecha 2 de diciembre de 2001, siendo bendecida el 18 de diciembre del mismo año por el consiliario de la hermandad Tomás Pajuelo Romero, en la parroquia de Beato Álvaro de Córdoba.