Se celebran varios actos con motivo de la festividad de la Esperanza en Córdoba

La parroquia de San Andrés Apóstol acogerá este domingo la solemne fiesta principal en honor a María Santísima de la Esperanza, que tendrá lugar coincidiendo con el tercer domingo de Adviento, conocido como ‘Gaudete’.

La celebración comenzará a las 13.15 horas, en un acto solemne que reunirá a la hermandad de la Esperanza en torno a la veneración de su excelsa y sagrada titular. La ceremonia estará presidida por Demetrio Fernández González, obispo emérito de la Diócesis de Córdoba.

Este evento representa el colofón del solemne triduo celebrado días antes, y que tendrá su prolongación con el devoto besamanos a María Santísima de la Esperanza, que tendrá lugar el jueves 18 de diciembre, coincidiendo con la Festividad de la Expectación de María. El piadoso acto se desarrollará en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol, brindando a los fieles la oportunidad de acercarse a la imagen de la Virgen.

Oración comunitaria

Durante esta jornada, se celebrarán momentos de oración comunitaria: a las 12.00 horas se rezará el Ángelus, y a las 19.00 horas, el Santo Rosario ante la imagen de María Santísima de la Esperanza.

Por su parte, este mismo día, en el barrio de Poniente, la hermandad de la Sagrada Cena dispondrá la veneración de su titular mariana, María Santísima de la Esperanza del Valle. El besamanos se celebrará en la parroquia del beato Álvaro de Córdoba en horario de mañana, de 9.30 a 13.00 horas, y por la tarde, de 18.00 a 21.00 horas.

Finalmente, en el barrio de Fátima, la Virgen de la O estará expuesta en solemne besamanos desde las 10.00 hasta las 22.00 horas. Como colofón a la jornada, a las 20.00 horas se celebrará la función solemne en honor de la Santísima Virgen, acto central de esta festividad en la citada hermandad. n