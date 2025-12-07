La Vigilia de los Jóvenes preludia la solemnidad de la Inmaculada en Córdoba

Córdoba ha vivido este domingo uno de los actos más significativos del inicio de diciembre con la celebración de la Vigilia Diocesana de Jóvenes, que ha tenido lugar a las 21:00 horas en la Santa Iglesia Catedral. El encuentro ha sido presidido por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, y ha congregado a jóvenes procedentes de distintos puntos de la diócesis, que han querido prepararse espiritualmente para la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Antes del inicio de la vigilia, la ciudad ha sido escenario de la procesión de la imagen de la Inmaculada, organizada por la Delegación Diocesana de Juventud. La comitiva ha partido a las 19:30 horas desde la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos, conocida como La Compañía, donde se han reunido los grupos participantes para iniciar una manifestación pública de fe que ha ido creciendo en número a lo largo del recorrido.

El cortejo ha avanzado por la Plaza de la Compañía y ha continuado por Santa Victoria, Juan Valera, Ángel de Saavedra y Blanco Belmonte, llegando después a la Plaza de la Agrupación de Cofradías. Desde allí ha seguido por Conde y Luque, Deanes, Judería, Torrijos, Corregidor Luis de la Cerda y Magistral González Francés. La entrada a la Catedral se ha realizado por la Puerta de Santa Catalina, adonde la imagen ha llegado en torno a las 20:30 horas.

Cortejo sin banda musical

La talla protagonista ha sido la de la Inmaculada Concepción realizada por el imaginero Clemente Rivas, obra que ha sido bendecida el 30 de noviembre de 2023 por el obispo emérito Demetrio Fernández. Elaborada en madera de cedro y policromada al óleo, la imagen ha respondido a los cánones del barroco andaluz, con una representación juvenil, manos unidas y corona de doce estrellas.

Para esta edición, la Delegación de Juventud ha apostado por un cortejo sobrio, sin acompañamiento musical. Los jóvenes han rezado el rosario y han entonado diversos cantos, subrayando el carácter íntimo y espiritual del acto.

Tras la llegada al templo mayor, ha comenzado la vigilia de oración, que ha culminado una jornada marcada por la devoción mariana y la participación juvenil.