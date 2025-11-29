Dos hermandades de Córdoba no podrán hacer uso de la Catedral

La decisión del Cabildo Catedralicio de impedir que las hermandades inicien o concluyan su estación de penitencia en la Mezquita-Catedral de Córdoba a partir de 2026 ha abierto el debate en el mundo cofrade cordobés. La medida, confirmada recientemente por la institución eclesiástica, afecta a las hermandades de la Piedad de las Palmeras y la Agonía, suponiendo un cambio significativo en la estructura del Martes y Miércoles Santo, respectivamente.

La hermandad de Las Palmeras lleva años realizando su recorrido procesional con finalización en el primer templo de la diócesis, dada la larga distancia de la carrera oficial con la sede canónica de la cofradía. Con la negativa del Cabildo, la cofradía deberá rediseñar por completo su itinerario, una tarea que fuentes internas califican de «muy compleja», dada la distancia desde su barrio de origen.

Por su parte, la hermandad de la Agonía, que también hace uso de la Catedral para iniciar su estación de penitencia, se ve igualmente afectada por esta decisión. Ambas corporaciones han solicitado una moratoria para poder mantener su operativa habitual al menos durante la próxima Semana Santa.

Aunque el Cabildo no ha hecho públicos todos los detalles, la decisión se justifica en razones organizativas y de gestión interna del espacio catedralicio.

Un cambio esperado

La restricción ha generado preocupación entre estas hermandades, aunque, a decir verdad, la medida no ha pillado por sorpresa al ámbito cofrade ni es algo novedoso, puesto que los nuevos estatutos de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, aún pendientes de aprobación por la asamblea de hermanos mayores, ya recogen esta limitación, lo que demuestra que el cambio estaba contemplado desde fases tempranas del proceso.

El borrador estatutario, elaborado por el máximo ente cofrade, se encuentra desde hace semanas en manos de los hermanos mayores, quienes deberán pronunciarse sobre su contenido. De ser aprobados, estos estatutos incorporarían oficialmente la medida, otorgándole el aval explícito de las propias cofradías.

Por ahora, el Cabildo mantiene su decisión, mientras que las hermandades afectadas continúan defendiendo la necesidad de una prórroga que permita ajustar los recorridos sin precipitación, al menos, para la próxima Semana Santa. Así las próximas semanas serán clave para determinar si la medida se mantiene sin cambios o si, finalmente, se concede la moratoria solicitada por las cofradías afectadas.