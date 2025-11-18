Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reglamento

Las cofradías de Córdoba afrontan la revisión definitiva de los estatutos de la Agrupación

La idea es que el texto se vote en asamblea antes de finales de año

Santísimo Cristo de la Agonía, en Carrera Oficial de la Semana Santa 2025, vería afectada su salida de Catedral con los nuevos estatutos.

Santísimo Cristo de la Agonía, en Carrera Oficial de la Semana Santa 2025, vería afectada su salida de Catedral con los nuevos estatutos. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Agrupación de Hermandades y Cofradías envió ayer a todos los miembros el nuevo borrador de reforma de los estatutos que se someterá a consulta en las próximas semanas y que deberá contar con el visto bueno de tres quintas partes de la asamblea, es decir, 33 votos a favor, después de ser echado para atrás en 2023.

A través de una carta enviada a todas las corporaciones, el presidente de la Agrupación, Manuel Murillo, solicita expresamente que cada hermandad analice el texto "con detenimiento", de cara a las votaciones que se llevarán a cabo "en breve", según la información adelantada por Gentedepaz y confirmada por este periódico.

Entre las principales novedades que pretende impulsar la Agrupación -que se mantiene del anterior borrador- está la eliminación del derecho a veto por parte de los miembros para el ingreso de nuevas hermandades. Así, solo se necesitará acreditar su erección canónica por parte de la Diócesis. De este modo, la asamblea de hermandades no podrá impedir el acceso de nuevas corporaciones siempre que cumplan los requisitos, como sucedió con el rechazo de admisión a la Quinta Angustia.

Incorporación a la Carrera Oficial

Para la incorporación de cualquier hermandad a la Semana Santa de Córdoba los requisitos son: haber procesionado durante más de diez años en las vísperas de la Semana Santa y que el cortejo de penitentes no sea inferior a 100 en las cofradías con un solo paso o150 en aquellas que cuenten con dos pasos. 

Además, deberá ser acordada con las corporaciones del día correspondiente. Una vez que se confirmó que La Presentación al Pueblo, hermandad de Cañero, procesione en 2026 el Lunes Santo, la lógica indica que la próxima hermandad que siga este cauce será La O, del barrio de Fátima, nueva integrante de la Agrupación desde el pasado mes de junio.

Otro de los criterios que recogen los estatutos respecto a la Estación de Penitencia es que las hermandades no podrán utilizar la Mezquita-Catedral como punto de salida ni como final de su recorrido procesional. Este punto tiene su origen en un documento de orientaciones emitido por el Cabildo y que afecta directamente a La Agonía el Martes Santo y a La Piedad el Miércoles Santo, que en los próximos días tendrán que enviar sus propuestas de itinerario para la Semana Santa de 2026 a la Agrupación.

El texto establece también un régimen disciplinario con potestad sancionadora por parte de la asamblea en caso de falta de diligencias, malas conductas, o el incumplimiento del reglamento que ordene la Estación de Penitencia.

TEMAS

  1. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  2. EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
  3. La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
  4. Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
  5. Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  6. La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
  7. La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba
  8. Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial

Las cofradías de Córdoba afrontan la revisión definitiva de los estatutos de la Agrupación

Las cofradías de Córdoba afrontan la revisión definitiva de los estatutos de la Agrupación

Córdoba honra a sus patronos con una ofrenda floral y una misa mozárabe

Córdoba honra a sus patronos con una ofrenda floral y una misa mozárabe

El Obispado de Córdoba reconoce como Pro-Hermandad a la Fraternidad Parroquial del Santísimo Cristo de la Confianza

El Obispado de Córdoba reconoce como Pro-Hermandad a la Fraternidad Parroquial del Santísimo Cristo de la Confianza

Remedio de Ánimas conmemora medio siglo de su titular mariana con una procesión desde San Lorenzo

Remedio de Ánimas conmemora medio siglo de su titular mariana con una procesión desde San Lorenzo

Un colectivo reclama que se devuelva el rostro original a la Virgen de María Auxiliadora

La Virgen de las Tristezas sale este sábado al encuentro de Córdoba: horario y recorrido de la procesión

La Virgen de las Tristezas sale este sábado al encuentro de Córdoba: horario y recorrido de la procesión

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba organizan una peregrinación juvenil por la coronación de la Virgen de Luna

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba organizan una peregrinación juvenil por la coronación de la Virgen de Luna

La Virgen del Carmen vuelve este domingo al cementerio de San Rafael en su anual visita

La Virgen del Carmen vuelve este domingo al cementerio de San Rafael en su anual visita
Tracking Pixel Contents