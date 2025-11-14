El Obispado de Córdoba reconoce como Pro-Hermandad a la Fraternidad Parroquial del Santísimo Cristo de la Confianza

La Junta de Gobierno de la Fraternidad Parroquial del Santísimo Cristo de la Confianza ha anunciado con el reconocimiento canónico por parte del Obispado de Córdoba como Pro-Hermandad. La recién constituida Pro-Hermandad del Santísimo Sacramento y Santísimo Cristo de la Confianza agradece al Obispado el respaldo y la confianza depositada al otorgarles el reconocimiento canónico al que responderán con sus oraciones y trabajo aportando su "granito de arena" llevando a Dios a cuantas personas lo necesiten.

Este reconocimiento oficial es un hito de gran relevancia que marca un "antes y un después" en la trayectoria de la corporación y confirma los frutos de años de "fe, trabajo y compromiso compartido" por parte de sus miembros. La ahora Pro-Hermandad se constituye bajo el título de Pro-Hermandad del Santísimo Sacramento y Santísimo Cristo de la Confianza, Inmaculada Concepción y San Alberto Magno.

El Hermano Mayor, el párroco y Director espiritual, y la Junta de Gobierno han expresado que este nombramiento no es interpretado como un objetivo, sino como un "nuevo punto de partida" para la institución. El objetivo principal es "seguir creciendo como comunidad cristiana, fortaleciendo los lazos que nos unen haciendo iglesia y continuando la misión de evangelizar" desde la devoción a sus Amadísimos Titulares.

La Pro-Hermandad ha querido dedicar un inmenso agradecimiento, especial y sincero a su Párroco y Director Espiritual, Francisco Granados Lara, por su apoyo incondicional y su actitud tenaz y voluntariosa: "Agradecemos especialmente la actitud incansable y el arduo trabajo de nuestro Párroco, Francisco Granados Lara, persiguiendo este reconocimiento y el crecimiento constante de nuestra corporación. Su guía espiritual ha sido fundamental para alcanzar este logro", subraya la Junta de Gobierno.

El comunicado oficial a los hermanos y las hermanas, señala que este paso es un "signo visible de que el Señor bendice nuestro esfuerzo por hacer presente su Confianza y su amor en nuestra parroquia y en nuestras vidas."

La corporación ha extendido su agradecimiento de corazón a todos los hermanos y hermanas que han contribuido con su oración, tiempo y entrega para lograr este hito, así como a toda la feligresía y demás grupos parroquiales por su ayuda y apoyo en multitud de ocasiones, mirando al futuro con gran ilusión.