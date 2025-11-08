Polémica
Un colectivo reclama que se devuelva el rostro original a la Virgen de María Auxiliadora de Córdoba
La imagen fue sometida a una profunda restauración en el año 2022
El colectivo Recuperemos tu mirada y tu sonrisa, formado por devotos y antiguos alumnos de los Salesianos de Córdoba, ha vuelto a colgar una lona con la imagen original de María Auxiliadora en esta ocasión en la calle Capitulares, frente al Ayuntamiento. La acción protesta contra la restauración de la talla, que según ellos «alteró profundamente su fisonomía original».
Este grupo denuncian que durante el proceso de restauración se «cometieron irregularidades», ya que se presentó como una simple restauración cuando en realidad «fue una modificación sustancial de la talla, incumpliendo las normas de conservación del patrimonio religioso». Además, subrayan que la imagen, coronada canónicamente, fue tratada «sin respeto a su valor devocional».
Acusan también un «engaño» a la comunidad salesiana, que colaboró económicamente creyendo que se trataba de una restauración fiel, e incluso se vendió parte de la madera original como reliquia.
Con la lona, los devotos buscan mantener viva la memoria de la imagen auténtica y reivindicar que Córdoba recupere «la mirada y la sonrisa» originales de María Auxiliadora.
Cabe recordar que la imagen de María Auxiliadora fue sometida, en el año 2022, a un profundo proceso de restauración a cargo de los imagineros Juan Jiménez y Pablo Porras. Dicha restauración no pasó desapercibida, generando numerosos comentarios entre los fieles y devotos de la popular imagen el mismo día de su vuelta al culto.
