La Virgen del Carmen vuelve este domingo al cementerio de San Rafael en su anual visita

En la mañana de este domingo, 2 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración de los fieles difuntos, la Virgen del Carmen de Puerta Nueva protagonizará un emotivo recorrido hasta el cementerio de San Rafael, donde presidirá la misa en memoria de los difuntos, una tradición que cada año reúne a numerosos hermanos y devotos de la Virgen.

La eucaristía, programada para las 12.00 horas, será oficiada por José Antonio Rojas Moriana, vicario parroquial de San Lorenzo y del Carmen de Puerta Nueva, quien además dirigirá el responso en los tres arcos del patio central del cementerio.

El recorrido

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la salida de la imagen desde la parroquia del Carmen de Puerta Nueva. Desde allí, el cortejo recorrerá Ronda de Andújar, Historiador Domínguez Ortiz y la Prolongación Escañuela, continuando por Kiko Pastor, San Francisco de Sales y Murcia hasta llegar al paso de peatones de la avenida de Libia y la rotonda de la misma avenida, en su camino hacia el cementerio.

Tras la eucaristía y la posterior visita al cementerio de San Rafael, la Virgen del Carmen emprenderá su regreso a la parroquia del Carmen de Puerta Nueva. El retorno seguirá, en gran medida, el mismo recorrido que realizó a la ida. Así el cortejo avanzará nuevamente por la avenida de Libia, Murcia, San Francisco de Sales y Kiko Pastor, Prolongación Escañuela y la calle Historiador Domínguez Ortiz, hasta alcanzar la Ronda de Andújar.

Finalmente, la Virgen del Carmen realizará su entrada en su sede canónica, la parroquia del Carmen de Puerta Nueva alrededor de las 14.30 horas. Este momento culminará una de las citas más emotivas del calendario anual de la hermandad, en la que la imagen de la Virgen del Carmen se acerca a los difuntos como muestra del vínculo que la devoción carmelita mantiene con la intercesión por las almas del purgatorio.