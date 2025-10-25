Remedio de Ánimas celebrará en la Catedral de Córdoba los 50 años de su titular mariana

La hermandad del Remedio de Ánimas celebrará el próximo 8 de noviembre una jornada muy especial con motivo del cincuentenario de la bendición de su titular mariana, Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas. La efeméride contará con una eucaristía solemne en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González.

La hermandad ha confirmado que la Virgen Madre de Dios en sus Tristezas será trasladada en su paso procesional desde la parroquia de San Lorenzo Mártir hasta la Catedral, donde a las 18.00 horas tendrá lugar la misa conmemorativa. El acto servirá como acción de gracias por medio siglo de devoción a la imagen.

Una vez concluida la celebración, la Virgen regresará a su templo de origen. Desde la corporación han señalado, además, que en los próximos días se informará a los hermanos sobre el proceso de inscripción para participar en este acontecimiento extraordinario, que marcará uno de los momentos más significativos del aniversario.

La imagen de la Virgen

Cabe recordar que la imagen de Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas es una obra anónima del siglo XVII, perteneciente al rico patrimonio artístico y devocional de aquella época. La talla fue adquirida por la hermandad en el año 1975 en la vecina ciudad de Écija, localidad de reconocida tradición escultórica y religiosa. Desde entonces, la imagen ha pasado a formar parte esencial del patrimonio devocional de la corporación del Lunes santo. Ese mismo año, el escultor y restaurador Miguel Arjona la restauró.

Años después, en 2015, la reconocida restauradora Ana Infante de la Torre llevó a cabo un minucioso proceso de restauración sobre la obra, un proyecto que combinó investigación histórica, análisis técnico y técnicas avanzadas de conservación. Durante el proceso, se realizaron estudios de pigmentos y capas pictóricas, lo que permitió recuperar la policromía original y devolver a la imagen los colores y matices que había perdido con el paso del tiempo.