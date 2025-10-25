Agenda cofrade: tres rosarios marianos marcan el domingo en Córdoba

La ciudad vivirá este domingo, 26 de octubre, una intensa jornada de devoción mariana con la celebración de tres rosarios organizados por distintas hermandades cordobesas.

El primero de ellos será el rosario de la aurora presidido por María Santísima del Amor, titular de la hermandad de Pasión. La comitiva saldrá a las nueve de la mañana de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en el barrio de San Basilio y recorrerá las calles San Basilio, Martín de Roa, Postrera, Puerta Sevilla, San Basilio, Enmedio y Plaza de San Basilio, concluyendo con la entrada en su templo.

A las 9.45 horas, desde la iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos), dará comienzo el rosario matinal presidido por María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada. El recorrido incluirá visitas a los conventos de la feligresía y a la parroquia de San Miguel Arcángel, contando con el acompañamiento musical del coro Paz y Esperanza.

La hermandad de la Paz informa que, al término del rosario matinal de la Virgen de la Paz y Esperanza Coronada, en la iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos), los hermanos más pequeños de la cofradía realizarán una ofrenda floral a la Virgen, portando una flor blanca “como símbolo de su amor y devoción”. Asimismo, dedicarán una breve intervención musical, interpretando el himno Luna Blanca de Nissan.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el rosario vespertino de Nuestra Señora de la Salud, titular mariana de la hermandad de la Agonía, que partirá desde la parroquia de Santa Victoria, en el barrio del Naranjo. El itinerario discurrirá por las calles Párroco Agustín Molina, Santa, Flora y María, Juan Latino, Plaza de Bellavista y Párroco Agustín Molina, finalizando con la entrada en el templo.

Con estos cultos externos, las hermandades cordobesas invitan a los fieles a participar en una jornada de oración en torno a la Virgen María.