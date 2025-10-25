Actos del 26 de octubre
Agenda cofrade: tres rosarios marianos marcan el domingo en Córdoba
La Virgen de la Salud, la del Amor y la de la Paz recorrerán las calles de sus feligresías
La ciudad vivirá este domingo, 26 de octubre, una intensa jornada de devoción mariana con la celebración de tres rosarios organizados por distintas hermandades cordobesas.
El primero de ellos será el rosario de la aurora presidido por María Santísima del Amor, titular de la hermandad de Pasión. La comitiva saldrá a las nueve de la mañana de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en el barrio de San Basilio y recorrerá las calles San Basilio, Martín de Roa, Postrera, Puerta Sevilla, San Basilio, Enmedio y Plaza de San Basilio, concluyendo con la entrada en su templo.
A las 9.45 horas, desde la iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos), dará comienzo el rosario matinal presidido por María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada. El recorrido incluirá visitas a los conventos de la feligresía y a la parroquia de San Miguel Arcángel, contando con el acompañamiento musical del coro Paz y Esperanza.
La hermandad de la Paz informa que, al término del rosario matinal de la Virgen de la Paz y Esperanza Coronada, en la iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos), los hermanos más pequeños de la cofradía realizarán una ofrenda floral a la Virgen, portando una flor blanca “como símbolo de su amor y devoción”. Asimismo, dedicarán una breve intervención musical, interpretando el himno Luna Blanca de Nissan.
Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el rosario vespertino de Nuestra Señora de la Salud, titular mariana de la hermandad de la Agonía, que partirá desde la parroquia de Santa Victoria, en el barrio del Naranjo. El itinerario discurrirá por las calles Párroco Agustín Molina, Santa, Flora y María, Juan Latino, Plaza de Bellavista y Párroco Agustín Molina, finalizando con la entrada en el templo.
Con estos cultos externos, las hermandades cordobesas invitan a los fieles a participar en una jornada de oración en torno a la Virgen María.
Otros actos
Concierto solidario en Franciscanos
La hermandad de la Soledad celebrará este domingo un certamen de bandas a beneficio de la obra social conmemorativa del cincuentenario de la corporación. El acto tendrá lugar en el patio del Colegio de los Franciscanos a partir de las 12.00 horas del mediodía. El donativo de entrada será de dos euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a los proyectos sociales que la hermandad desarrolla con motivo de su 50 aniversario fundacional. El certamen contará con la participación de destacadas formaciones musicales: la Banda de Música Nuestra Señora de la Estrella; la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención; la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas y la Agrupación Musical Sagrada Cena, todas ellas de Córdoba.
Música en honor de San Rafael
La Plaza del Potro será escenario este domingo, a partir de las 13.00 horas, de un concierto en honor al Arcángel San Rafael, custodio de la ciudad. El acto, organizado por la Unión de Bandas, estará protagonizado por la Banda de Cornetas y Tambores Caído Fuensanta de Córdoba.
Visita del Carmen al cementerio
El próximo domingo 2 de noviembre, a las 11.00 horas, tendrá lugar la visita de la Virgen del Carmen de Puerta Nueva al cementerio de San Rafael. A las 12.00 horas se celebrará la eucaristía en dicho cementerio, a continuación, se rezará el responso por los difuntos en los tres arcos del patio central del cementerio.
