San Rafael 2025: la agenda de actos programados por la Hermandad del Arcángel

Córdoba se prepara para una de sus celebraciones más queridas y populares, la festividad de San Rafael con actos destinados a ensalzar al Arcángel Custodio de la ciudad. Como todos los años, en las cercanías del 24 de octubre, Día de San Rafael, la Hermandad del Arcángel San Rafael ha preparado un nutrido programa de actos, que tienen como eje central la misa del día 24 presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Tras la misa en Honor a la Virgen del Pozo, cotitular de la Hermandad, celebrada el pasado 12 de octubre, el resto del programa se desarrollará entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre.

El San Rafael del Puente Romano, es el más antiguo de la ciudad. / CÓRDOBA

Programa de actos por San Rafael

Los programas de actos en honor al Custodio de Córdoba incluyen conciertos el solemne triduo, la misa del 24 de octubre y la eucaristía.

Sábado 18 de octubre

A las 20.00 horas, Concierto de la Coral Tiffin Girls School Choir, en la Iglesia del Juramento de San Rafael.

Del 21 al 23 de octubre

A las 20.00 horas se celebrará un solemne triduo en honor y gloria al Arcángel San Rafael, siendo el día 23 la Función Principal de la Hermandad, ocupará la sagrada Cátedra el Padre Trinitario Fray Manuel García López.

La misa al arcángel San Rafael, en una imagen de archivo. / Óscar Barrionuevo

24 de octubre

A las 10.30 horas, se celebrará la misa en horno al Arcángel San Rafael, presidida por el obispo de la Diócesis de Córdoba y concelebrada por el Cabildo de la Catedral.

1 de noviembre