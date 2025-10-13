Comienza el regreso de las cofradías a sus templos tras el Magno Vía Crucis

El Magno Vía Crucis de este sábado en Córdoba tuvo su punto culminante con la llegada de las hermandades a la Catedral. Algunas de ellas regresaron a sus templos y otras han quedado expuestas en el primer templo de la diócesis, desde donde irán partiendo a sus respectivos templos. La primera de éstas ha sido la hermandad de la Sagrada Cena, que este lunes por la mañana ha emprendido el regreso a su templo, la parroquia del Beato Álvaro, en el barrio de Poniente. La cofradía con sus dos pasos, el Señor de la Fe y la Virgen de la Esperanza del Valle, ha salido de la Catedral entre una gran expectación.

El regreso de La Cena a su templo, en imágenes / Chencho Martínez

Próximos traslados

Los próximos traslados serán el día 17 de octubre, a las 19.00 horas, el del Cristo de Ánimas; y a las 19.20 horas, el del Sepulcro de El Carpio.

Ya el próximo sábado día 18 de octubre lo hará Jesús Nazareno, a las 16.30 horas; El Buen Suceso, a las 16.50 horas; La Redención, a las 17.10 horas; El Rescatado, a las 17.30 horas; La Conversión, a las 17.50 horas; Las Angustias, a las 18.10 horas; Coronación de Espinas, a las 18.30 horas; El Prendimiento, a las 18.50 horas; Las Penas, a las 19.10 horas; El Perdón a las 19.30 horas y Resucitado, a las 19.50 horas.