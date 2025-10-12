Los turistas celebran la "bonita sorpresa" del Magno Vía Crucis

Los turistas se han vuelto a adueñar de la ciudad en este domingo de puente con motivo del 12 de octubre. De nuevo las calles del Centro en el entorno de los principales monumentos se han visto llenas de visitantes, con la particularidad de que la Mezquita-Catedral aún albergaba (y lo seguirá haciendo durante varios días) algunos de los pasos que participaron en el Magno Vía Crucis del sábado. Fue todo un éxito de organización y de asistencia, y así lo han indicado los responsables.

Algunos turistas se vieron sorprendidos por la celebración de las procesiones en pleno otoño, aunque la mayoría probablemente ya conocían la celebración del Magno Vía Crucis. Entre los primeros estaba Marianne, una mujer francesa que está recorriendo Andalucía durante unos días con su familia y que se aloja en una zona céntrica. No esperaban encontrarse con las procesiones del Magno Vía Crucis, que no obstante fue "una bonita sorpresa". Las aglomeraciones no le impidieron visitar durante la mañana del sábado los principales monumentos, mientras que la tarde fue algo "que no nos esperábamos, pero nos alegramos de haberlo conocido". Ya este domingo aprovecharán para seguir recorriendo la ciudad "ahora con más calma" antes de partir para Sevilla.

Hubo muchos visitantes también de la provincia, como demuestra el hecho de que llegaran más de 150 autobuses desde distintos puntos de la geografía cordobesa, según manifestó el teniente de alcalde delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico. A ello hay que sumar las más de 10.000 plazas ocupadas en el aparcamiento del Arenal destinado para el Magno Vía Crucis. Muchos de los visitantes de la provincia acudieron a Córdoba sólo para las procesiones y volvieron a sus puntos de origen en el mismo día.

También hubo turistas nacionales que han aprovechado tanto el buen tiempo como el puente con motivo del 12 de octubre. Juan Miguel, llegado desde Madrid con un grupo de amigos, ya sabía de antemano que Córdoba celebraba el sábado el Magno Vía Crucis, pero "el viaje lo teníamos previsto desde hacía tiempo y no nos importaba que hubiera procesiones, de hecho nos ha gustado mucho el buen ambiente de la ciudad". Aunque hubo aglomeraciones, "la verdad es que todo se desarrolló muy bien". Ya este domingo aprovecharán para ver con más calma la ciudad.