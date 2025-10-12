Estas son las fechas y horarios de los traslados de los pasos del Magno Vía Crucis de la Catedral a sus templos

Córdoba y los cofrades vivieron este sábado una jornada histórica en el Magno Vía Crucis que conmemoró el 600 aniversario de este rezo y que reunió a 34 hermandades de la capital y la provincia en un desfile procesional épico.

Tras este evento cofrade, durante los próximos días "para veneración por parte de los fieles y contemplación de todos los visitantes", permanecerán en la Catedral gran parte de las imágenes devocionales que conformaron dicho Vía Crucis. "Obras de gran importancia histórico-artística", que "además de suponer una oportunidad excepcional e histórica", señala la Diócesis en un comunicado.

La institución religiosa recuerda que para todos los cordobeses, nacidos o residentes en la provincia, la entrada al templo es gratuita, tanto para ver el monumento como para contemplar las imágenes.

Los pasos estarán varios días en la sede titular de la Diócesis de Córdoba, antes de marchar en procesión a sus sedes canónicas.

Estos son las fechas y horarios de los traslados de las imágenes:

Lunes 13 de octubre

A las 10.30 horas: Sagrada Cena

Viernes 17 de octubre

A las 19.00 horas: Remedio de Ánimas

A las 19.20 horas: Santo Sepulcro de El Carpio (Basílica de San Pedro)

Sábado 18 de octubre

A las 16.30 horas: Ntro. Padre Jesús Nazareno

A las 16.50 horas: Buen Suceso

A las 17.10 horas: Redención

A las 17.30 horas: Rescatado

A las 17.50 horas: Conversión

A las 18.10 horas: Las Angustias

A las 18.30 horas: Coronación

A las 18.50 horas: El Prendimiento

A las 19.10 horas: Las Penas

A las 19.30 horas: El Perdón

A las 19.50 horas: El Resucitado

El resto de imágenes regresarán el sábado 18 "en traslado íntimo y privado a sus respectivas parroquias", informa la Diócesis.