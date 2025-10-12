Momento histórico tras el Magno Vía Crucis: así fue el cara a cara de las Vírgenes de la Esperanza y la Paz

Tras un Magno Vía Crucis cargado de instantes únicos, arte y fervor religioso, la madrugada, cuando algunas de las imágenes aún estaban en la calle de regreso a sus iglesias, aún tenía reservado uno de esos grandes momentos que quedan -quedarán- grabados en la historia cofrade de Córdoba: el encuentro, cara a cara, de la Virgen de la Esperanza y María Santísima de la Paz y Esperanza.

La calle Capitulares ha sido el escenario de este momento histórico, a un lado el edificio del Ayuntamiento y al otro la portada barroca de la iglesia de San Pablo. Poco antes de la una de la madrugada, cuando la Esperanza encaraba el tramo final al final hacia su templo y la Paz se dirigía a Capuchinos, ambos pasos se han girado y se han buscado.

Suenan los sones de la banda de la Esperanza, y cada vez más cerca las Vírgenes una de la otra, con las marchas de fondo, la noche registró un momento único. Las dos Vírgenes, ambas obra de Martínez Cerrillo ofrecieron un cara a cara ante la emoción de todos los presentes.

El momento, recogido en las redes

En un mundo donde todo se registra en las redes, el encuentro no podía pasar desapercibido en los perfiles de las hermandades. "¡Historia! Nuestra Titular frente a frente con María Santísima de la Paz y Esperanza. ¡Gracias @hermandadpazcordoba!" señala la hermandad de la Esperanza en su Instagram (@hermandad.esperanza) donde ofrece el vídeo del encuentro.

Las televisiones también recogieron el momento, tan celebrado en el mundo cofrade, del encuentro de las dos Vírgenes.

Regreso a sus templos

Tras el singular momento, el paso de la Virgen de la Esperanza se dirigió a la iglesia de San Andrés y la Paz se encaminó por la calle Alfonso XIII hacia su templo, en la plaza de Capuchinos.