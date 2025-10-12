Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento y cofradías realizan una valoración "muy positiva" del Magno Vía Crucis

La Agrupación destaca la participación de 10.000 personas en los cortejos que acompañaron a los 34 pasos durante el sábado

Palco de autoridades en en la carrera oficial del Magno Vía Crucis.

Palco de autoridades en en la carrera oficial del Magno Vía Crucis. / Manuel Murillo

El Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías de Córdoba han coincidido en su valoración de la jornada del Magno Vía Crucis que vivió la ciudad este sábado. Fue un evento "muy positivo" para Córdoba que además se desarrolló sin incidencias de importancia. Así lo han indicado tanto el presidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Murillo, como el teniente de alcalde delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico.

Murillo ha puesto de relieve la organización de un evento en el que participaron sólo en los cortejos unas 10.000 personas no sólo de la capital sino también de la provincia. A ello hay que sumar las decenas de miles de visitantes que acompañaron a los pasos. A pesar de la afluencia, no se registraron incidencias. Si acaso, Murillo señala algunos retrasos de pocos minutos.

El presidente de la Agrupación de Cofradías señaló que "estamos muy satisfechos, sobre todo por tanta gente que vino a Córdoba a disfrutar de nuestras imágenes y nuestra idiosincrasia. Y para conocer la provincia, porque no solamente hubo imágenes de la capital sino de la provincia. Es importante destacar el respeto de todas las personas alrededor de las imágenes".

Por su parte, Torrico indicó que "estamos asistiendo una vez más a la demostración de que Córdoba, con la coordinación de todas las administraciones, tiene la capacidad de albergar eventos masivos de público. Estamos preparados para hacerlo y los resultados son positivos. Cuando se planteen eventos como este los cordobeses deben saber que somos capaces de albergarlos".

