Magna bulla para acompañar a los pasos durante la tarde

Córdoba ha respirado durante la tarde de este sábado el aroma de la Semana Santa y de las tradiciones religiosas. Si la mañana de la jornada del Magno Vía Crucis fue más bien para los turistas, mientras los principales monumentos estuvieron abiertos al público en general, la tarde lo fue sin duda para los cofrades y para quienes se animaron a ver alguno de los 34 pasos que han recorrido la ciudad. Entre ellos también muchos turistas, aunque no todos supieran muy bien de qué va esta procesión extraordinaria.

A primera hora de la tarde, nada más salir las primeras tallas, en las terrazas abarrotadas compartían espacio quienes apuraban el almuerzo o remataban el café con quienes acababan de salir o esperaban su turno, como los músicos de las docenas de bandas presentes en la ciudad. En muchos sitios, especialmente en las calles más estrechas o donde se esperaba más afluencia de público, los locales de hostelería o las tiendas de barrio optaron por atender a su clientela en la misma calle. Para esa hora ya no quedaban veladores en las zonas de paso.

Bulla en las calles la tarde del Magno Vía Crucis / Chencho Martínez / COR

Casi toda la Ribera se convirtió en una improvisada carrera oficial oficiosa, con cientos de personas ocupando los bancos de piedra con el respaldo de hierro (donde se ha montado una exposición con los participantes en el Magno Vía Crucis) a modo de palco. Otros muchos acudieron a las zonas de paso con sus propias sillas plegables y sus sombrillas, como si estuvieran en la playa pero en los carriles bici.

Agentes de policía

Se ha visto un gran despliegue de efectivos de la Policía Local y Nacional. Además de velar por la seguridad, también se han hecho cargo de dirigir a las multitudes hacia donde correspondiera para evitar aglomeraciones. Hacia la carrera oficial (la de verdad) ya no se podía acceder desde primera hora de la tarde. Las calles aledañas también estaban cortadas no sólo al tráfico, sino también para los peatones, que debían optar por caminos alternativos. Se trataba de mantener una vía de escape libre al menos en algunos puntos donde se preveía gran afluencia de visitantes.

Otra de las labores de los agentes ha sido informativa. Muchos preguntaban a cualquier policía en una esquina por dónde iban los pasos, cuestiones que respondían con paciencia. No era difícil encontrarlos: bastaba con seguir el aroma del incienso o el sonido de los tambores y bandas de música.

Aglomeraciones antes de la entrada en la carrera oficial / Lola Ruiz / COR

Algunos no lo tenían tan claro. En la Cruz del Rastro, dos mujeres con acento latino preguntaban a un viandante "por dónde va el santo". "¿El santo? ¡Hay 34! Sólo tenéis que seguir la música".

En los templos de salida de las imágenes es donde se han vivido durante la tarde las mayores concentraciones de público, como es lógico. El ritual siempre era el mismo: primero una aglomeración justo antes de la salida procesional, para después moverse hacia cualquier otro sitio. Por eso las multitudes en calles principales de acceso a puntos estratégicos estaban siempre en continuo movimiento. Lineros, Capitulares, Ronda de Isasa o San Fernando son algunas de estas calles repletas durante toda la tarde.