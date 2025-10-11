EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto

En Directo
Los 34 pasos que participan componen cuatro relatos perfectamente engarzados en donde las imágenes rinden tributo al legado de San Álvaro
Este sábado, 11 de octubre, se celebra en Córdoba el Magno Vía Crucis, que conmemora el inicio del rezo del vía crucis en Occidente, que tuvo su origen en el año 1425 en el convento dominico de Scala Coeli de la mano del beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas. Con este motivo, 34 imágenes de otras tantas cofradías, doce de ellas de la provincia, recorrerán las calles. Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, una jornada cofrade histórica:
Última previsión de la Aemet para la jornada: ¿Acompañará el tiempo?
Ya se conoce la última previsión de la Aemet para la jornada de hoy. Te contamos cómo se desarrollará uno de los días más esperados por los cordobeses, después de que las lluvias de hace un par de días sembrarán la preocupación. Puedes ver el pronóstico aquí.
Si vienes en coche, aquí puedes aparcar
Si vienes en coche al Magno Vía Crucis este sábado, debes saber que el Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado dos grandes explanadas para estacionar.
Te lo contamos con detalle en este artículo.
¿Preparado para el Vía Crucis? Toma nota de los cortes de tráfico
Uno de los asuntos más importantes para que el Magno Vía Crucis salga bien es la movilidad y, si estas preparándote para la jornada, conviene que repases los cortes de tráfico que hay previstos en Córdoba.
Te los contamos en este enlace.
Córdoba ya cuenta las horas para el Magno Vía Crucis
Llega uno de los días del año más esperado para los cofrades. Los cordobeses ya cuentan las horas para que comience el Magno Vía Crucis, que llenará de fervor las calles de la capital con 34 imágenes de toda la provincia. Esa pasión por este día quedó demostrada ayer, cuando la gente se acercó a los templos mientras se culminaban los últimos preparativos. En el último traslado previo, las calles de San Andrés estuvieron a rebosar.
Traslado de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos
La imagen de Puente Genil ha sido acompañada por numeroso público hasta la casa de hermandad de la Esperanza.
Los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial
Mañana es el gran día y, si estás organizando la jornada, aquí tienes todos los detalles, los itinerarios y la carrera oficial.
Actividades paralelas al Magno Vía Crucis
La iniciativa llamada 'Instantes sagrados' busca acercar el arte, la tradición y el patrimonio a las calles de Córdoba
El tiempo para el Magno Vía Crucis
El tiempo permitirá a los cofrades disfrutar este sábado 11 de octubre del Magno Vía Crucis que se celebrará en Córdoba capital. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no hay ninguna probabilidad de que llueva en la jornada, por lo que se podrá salir a la calle con la total tranquilidad de que las precipitaciones no estropearán las procesiones. Se espera, eso sí, que los cielos estén parcialmente nublados prácticamente todo el día.
«Seguridad absoluta» en el Magno Vía Crucis
La comisaría de la Policía Nacional alberga el Cecop y el Cecopal, donde las fuerzas de seguridad, bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios y municipales trabajarán este sábado.
Cortes de tráfico previstos
El Magno Vía Crucis de Córdoba supondrá un auténtico desafío para la movilidad de la ciudad, que se verá lógicamente muy afectada por el desfile de las 35 cofradías que participarán en el evento cofrade del sábado 11 de octubre.
