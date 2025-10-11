Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Cofradías

EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto

Los 34 pasos que participan componen cuatro relatos perfectamente engarzados en donde las imágenes rinden tributo al legado de San Álvaro

Las 34 imágenes del Magno Vía Crucis

Las 34 imágenes del Magno Vía Crucis

Diario CÓRDOBA

Manuel Á. Larrea

David Jurado

Este sábado, 11 de octubre, se celebra en Córdoba el Magno Vía Crucis, que conmemora el inicio del rezo del vía crucis en Occidente, que tuvo su origen en el año 1425 en el convento dominico de Scala Coeli de la mano del beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas. Con este motivo, 34 imágenes de otras tantas cofradías, doce de ellas de la provincia, recorrerán las calles. Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, una jornada cofrade histórica:

Actualizar
Preparativos y visitas a las iglesias del Magno Vía Crucis

Preparativos y visitas a las iglesias del Magno Vía Crucis

A. J. González

Córdoba ya cuenta las horas para el Magno Vía Crucis

Llega uno de los días del año más esperado para los cofrades. Los cordobeses ya cuentan las horas para que comience el Magno Vía Crucis, que llenará de fervor las calles de la capital con 34 imágenes de toda la provincia. Esa pasión por este día quedó demostrada ayer, cuando la gente se acercó a los templos mientras se culminaban los últimos preparativos. En el último traslado previo, las calles de San Andrés estuvieron a rebosar.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents