Teatro, música y conferencias: la otra cara del Vía Crucis Magno

Una cita imperdible. El próximo 11 de octubre, Córdoba vivirá una jornada que quedará escrita en la historia de su vida cofrade y cultural. Ese día se celebrará el Magno Vía Crucis, un acontecimiento extraordinario que reunirá a 34 hermandades -12 de ellas llegadas desde distintos puntos de la provincia- en una procesión única, organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. La cita conmemora el 600 aniversario de la instauración del rezo del Vía Crucis por parte del beato Álvaro de Córdoba, figura clave en la espiritualidad de la ciudad y en la expansión de esta devoción en toda la cristiandad. El cortejo se estructurará en cuatro grandes bloques, con un profundo sentido simbólico y con criterios muy cuidados que combinan la iconografía, la territorialidad y la piedad popular. De este modo, la procesión no será solo un desfile de imágenes sagradas, sino una auténtica catequesis en la calle, que pondrá de relieve la riqueza espiritual y artística de las hermandades cordobesas y de la provincia.

La cita del 11 de octubre supondrá, por tanto, una ocasión única para contemplar en las calles de Córdoba una representación sin precedentes de la fe y el patrimonio cofrade, con imágenes y pasos que rara vez procesionan juntos y que, en esta ocasión, formarán parte de un mosaico espiritual que reunirá a toda la diócesis.

Actividades paralelas

En otra escena aparecen las distintas actividades paralelas que tendrán lugar junto al Magno Vía Crucis, cuya información ha facilitado la Agrupación de Cofradías. Y es que la celebración de esta iniciativa que trasciende lo religioso no se limitará a un solo día, sino que se complementará con un programa cultural y formativo que se extenderá durante la semana siguiente y que permitirá profundizar en la figura del beato Álvaro de Córdoba, así como en los aspectos históricos, artísticos y espirituales vinculados a esta cita marcada en la agenda.

El martes 14 de octubre, a las 20.30 horas, el Centro de Recepción de Visitantes acogerá una ponencia titulada El proceso judicial de Jesús, impartida por Carmen Jiménez Salcedo, profesora titular de Derecho Romano de la Universidad de Córdoba. Se trata de una aproximación académica a los juicios que Cristo sufrió antes de la crucifixión, analizados desde el punto de vista histórico y jurídico.

La celebración se extenderá a su día clave del 11 de octubre con conferencias, obras de teatro religioso e incluso espectáculos musicales.

Al día siguiente, el miércoles 15 de octubre, también a las 20.30 horas y en el mismo espacio, será el turno de la conferencia Antes santo que beato: el legado de fray Álvaro de Córdoba. La disertación correrá a cargo de Gonzalo Jesús Herreros Moya, director de la revista Córdoba Cofrade y miembro de la Real Academia de Córdoba. En esta ocasión se pondrá de relieve la importancia que el beato Álvaro tuvo en la vida religiosa de la ciudad y cómo su figura se ha proyectado más allá de nuestras fronteras. El jueves 16 de octubre, la programación prevista por la Agrupación de Cofradías dará un giro hacia el teatro religioso con la representación de La Pasión de la Merced. Vía crucis dramatizado. Aunque todavía está pendiente la confirmación del espacio donde tendrá lugar al cierre de esta edición, esta propuesta unirá arte escénico y fe en una representación que busca acercar de un modo diferente y visual el misterio de la Pasión de Cristo.

Finalmente, el viernes 17 de octubre se cerrará el programa con una propuesta novedosa y cargada de simbolismo. A las 20.30 horas, tendrá lugar el Candlelight Vía Crucis Magno, un concierto especial protagonizado por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, decana de las formaciones cofrades cordobesas y con una reconocida trayectoria en la ciudad. Durante aproximadamente cincuenta minutos, y en un ambiente íntimo creado por la luz de las velas, se interpretarán entre siete y ocho marchas seleccionadas especialmente por su profundidad espiritual y su conexión con los misterios de la Pasión. El espacio aún está por determinar, pero se espera que sea uno de los actos más emotivos y originales de toda la programación contemplada por el Magno Vía Crucis. Con este conjunto de actividades, Córdoba se prepara para vivir un acontecimiento irrepetible que trasciende lo puramente cofrade.

El Magno Vía Crucis será un acto de fe, pero también un escaparate del enorme patrimonio artístico y espiritual de las hermandades, que podrán ser seguidas de cerca por feligreses y transeúntes a lo largo de un elenco de fechas de lo más distinguido, y que además vendrán acompañadas de variadas alternativas con las que disfrutar de la experiencia que se presenta en Córdoba este mes de octubre, con tintes de marcar un antes y un después en la celebración histórica de los cultos tanto a nivel municipal como provincial, dado el hermanamiento entre las cofradías que concurren en el evento. Y en esas líneas, el ciclo cultural que seguirá al Magno Vía Crucis pretende ser un añadido diferencial. El acto se redondeará con las citadas conferencias, teatro y música, que permitirán a la ciudad seguir celebrando y reflexionando sobre un aniversario que conecta el pasado con el presente de la devoción cofrade cordobesa. Seis siglos después, la huella del beato Álvaro de Córdoba sigue viva. Y este mes de octubre, la ciudad volverá a proclamarlo con una intensidad que quedarán grabadas en la memoria colectiva de los cofrades cordobeses y de los visitantes.