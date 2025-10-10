Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto

Los 34 pasos que participan componen cuatro relatos perfectamente engarzados en donde las imágenes rinden tributo al legado de San Álvaro

Las 34 imágenes del Magno Vía Crucis

Este sábado, 11 de octubre, se celebra en Córdoba el Magno Vía Crucis, que conmemora el inicio del rezo del vía crucis en Occidente, que tuvo su origen en el año 1425 en el convento dominico de Scala Coeli de la mano del beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas. Con este motivo, 34 imágenes de otras tantas cofradías, doce de ellas de la provincia, recorrerán las calles. Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, una jornada cofrade histórica:

