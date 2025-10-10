En Directo
Cofradías
EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
Los 34 pasos que participan componen cuatro relatos perfectamente engarzados en donde las imágenes rinden tributo al legado de San Álvaro
Este sábado, 11 de octubre, se celebra en Córdoba el Magno Vía Crucis, que conmemora el inicio del rezo del vía crucis en Occidente, que tuvo su origen en el año 1425 en el convento dominico de Scala Coeli de la mano del beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas. Con este motivo, 34 imágenes de otras tantas cofradías, doce de ellas de la provincia, recorrerán las calles. Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, una jornada cofrade histórica:
Imágenes representativas
Entre las imágenes más representativas que ya se encuentran en la capital destacan Nuestro Padre Jesús de la Columna (Priego de Córdoba), Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas (Fernán Núñez), Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro (El Carpio), la Virgen de las Angustias (Montoro), el Cristo de la Expiración (La Rambla), el Cristo de Zacatecas (Montilla), Nuestro Padre Jesús Caído (Aguilar de la Frontera), el Señor de los Afligidos (Puente Genil), el Cristo de la Caridad (Pozoblanco) y el Santísimo Cristo de las Aguas (Palma del Río).
Las mejores fotografías y vídeos
En este enlace puedes ver las mejores fotografías y vídeos de las imágenes de la provincia que participan en Magno Vía Crucis y que ya están en los templos de Córdoba.
Todo listo para el Magno vía Crucis
Todas las imágenes de la provincia se encuentran ya en los templos de la ciudad a la espera de su participación en el Magno Vía Crucis.
