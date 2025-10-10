El Cristo de San Álvaro, faro de fe en el Magno Vía Crucis de Córdoba

La imagen del Cristo de San Álvaro, venerada como titular de la hermandad que lleva su nombre, será la encargada de presidir el próximo sábado el Magno Vía Crucis de Córdoba. Con motivo de esta histórica ocasión se ha previsto la instalación de un altar extraordinario que se ubicará junto al patio de San Eulogio, situado entre las calles Amador de los Ríos y Torrijos, eje principal de la carrera oficial .

La sagrada imagen permanecerá expuesta en este altar durante más de siete horas. Desde esta posición, el Santísimo Cristo de San Álvaro presidirá el paso de todas y cada una de las hermandades que participarán en este acto, convirtiéndose en faro de fe del vía crucis cordobés.

La secular imagen, venerada en el santuario de Scala Coeli, partirá en esta ocasión desde la parroquia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio) y realizará un corto recorrido hasta el lugar donde se levantará el altar.

El cortejo, presidido por el Cristo, partirá del castizo barrio de San Basilio a las 17.20 horas, recorriendo las calles San Basilio, Enmedio, Arco de Caballerizas, Campo de los Santos Mártires y Amador de los Ríos. La llegada al altar, ubicado en la confluencia entre las calles Amador de los Ríos y Torrijos, está prevista en torno a las 18.10 horas.

El regreso a su templo, una vez concluido el Via Crucis, se efectuará a partir de las 23.30 horas, con el siguiente itinerario: calle Torrijos, Amador de los Ríos, Campo de los Santos Mártires, Arco de Caballerizas y San Basilio. La entrada en la parroquia está fijada en torno a las 00.10 horas.

Una de las devociones más singulares de Córdoba

El Cristo de San Álvaro, una de las devociones más singulares de la ciudad de Córdoba, tiene una historia íntimamente ligada a la figura del beato Álvaro de Córdoba, fraile dominico que, tras su regreso de una peregrinación a Tierra Santa, instauró en Córdoba la práctica del Vía Crucis en el siglo XV. Fue precisamente en los alrededores del convento de Scala Coeli donde se rezó por primera vez en Occidente una efemérides que este año se celebra con este magno evento.

Según la tradición, la imagen del Cristo fue hallada milagrosamente por el propio beato Álvaro, quien, al socorrer a un hombre herido, lo cubrió con su capa. Al llegar al convento, descubrió que bajo la tela se encontraba una imagen de Cristo crucificado. Desde entonces, la talla fue custodiada por los dominicos en el santuario de Scala Coeli y pasó a conocerse como el Cristo de San Álvaro.

Aunque no se conserva documentación precisa sobre su autor, se estima que la talla data de los siglos XV o XVI. No obstante, su valor trasciende lo artístico, ya que representa una de las raíces devocionales más antiguas de la ciudad de Córdoba, en este caso vinculada al beato Álvaro de Córdoba.

No es la primera vez que el Cristo de San Álvaro preside un acto cofrade en la ciudad. La venerada imagen se desplazó a la Catedral de Córdoba para el rezo de las estaciones del Vía Crucis en uno de los primeros años, en la década de 1980.

Después, en 2007, fueron las hermandades cordobesas las que se desplazaron hasta el santuario de Scala Coeli para rezarlo allí, por los 25 años del Vía Crucis de la Agrupación de Hermadades y Cofradías.

Y, precisamente, la pasada cuaresma, con motivo del sexto centenario del primer rezo del Vía Crucis en Occidente, a cargo del venerado en la ciudad como San Álvaro de Córdoba, en el paraje de la Sierra en que se levanta su santuario de Scala Coeli, la imagen del Cristo volvió a bajar a la ciudad para presidir en la Catedral el vía crucis penitencial de las cofradías.